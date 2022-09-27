Путин во время нового видеообращения может объявить о присоединении захваченных территорий Украины к РФ — британская разведка

Во время своего обращения 30 сентября Владимир Путин может объявить о присоединении захваченных территорий Украины к РФ.

Российский диктатор Владимир Путин намерен выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября. Глава России, вероятно, объявит о присоединении захваченных территорий Украины. Однако поражения русской армии на фронте и объявленная мобилизация снижают патриотическую поддержку войны в РФ.

Об этом в ежедневном отчете сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Существует реальная возможность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации", – говорится в сообщении британской разведки.

В Минобороны Британии напоминают, что так называемые "референдумы", которые сейчас проводятся на этих территориях, должны завершиться 27 сентября. При этом российские лидеры надеются, что любое объявление о присоединении будет воспринято как оправдание "специальной военной операции" и укрепит патриотическую поддержку конфликта.

"Это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней информированностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством по поводу частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в британской разведке сообщали, что власти России могут использовать мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами.

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