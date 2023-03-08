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Путин во время поздравления указал, где место женщинам в России, и поднял за них бокал шампанского (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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2479
Время на прочтение
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Путин во время поздравления указал, где место женщинам в России, и поднял за них бокал шампанского (видео)

Фото: Associated Press

Интересно, что в нынешнем поздравлении Путин уже не обещал матерям России не отправлять их сыновей, срочников, на войну.

Российский диктатор Владимир Путин в Кремле поздравил женщин с Международным женским днем и вручил государственные награды. В частности, во время поздравлений президент страны-агрессорки отметил "особую" миссию материнства, которая "дарована Всевышним" и которая "ценится превыше всего".

Видеоприветствия российского диктатора публикуют средства массовой пропагаданты.

Так, Путин во время церемонии награждения распирался на важности материнства и что "и мужчины, и женщины появляются на свет прежде всего благодаря женщинам", а затем пошел к ним с бокалом игристого, чтобы выпить за их здоровье.

"В нормальном здоровом обществе она ценится превыше всего, и в нашем, тем более. Чем тем более? Потому что у нас здоровое общество, основанное на наших исторических традициях", — подчеркнул Путин.

"Медуза" обратила внимание на интересную деталь, что в поздравлении Путина не было уже о том, что он обещает матерям не отправят срочников на войну в Украину.

Напомним, бывший президент США Трамп допустил договоренность с Путиным по поводу "захвата части Украины": СМИ объяснили его заявление.

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Дата публикации
Просмотры
2479
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