Путин во время встречи с головой МАГАТЭ очень нервничал, что чуть не скрутил микрофон (видео)

Гросси находится с визитом в Москве, чтобы обсудить с Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС.

Российский президент-террорист Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который 11 октября прибыл с визитом в Москву. Во время переговоров глава Кремля очень нервничал и постоянно крутил в руках микрофон, из-за чего едва его не скрутил.

Это видно на видео со встречи Путина и Гросси, распространяемого российскими средствами массовой информации.

Во вторник, 11 октября, с запланированным визитом в Москву прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гендиректор встретился с российским "фюрером" для обсуждения ситуации вокруг захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Как видно на видео со встречи, глава Кремля, то ли из-за нервов, или, возможно, из-за болезни Паркинсона, постоянно крутил в руках микрофон, разговаривая с главой МАГАТЭ. Кроме того, во время переговоров Путин почти не смотрел в глаза гендиректору, когда говорил об украинской АЭС.

Вероятно, Путин специально крутил микрофон, поскольку из-за болезни Паркинсона у него тремор конечностей в состоянии покоя. Поэтому, чтобы скрыть дрожь рук, он умышленно перебирал устройство. Как объясняет врач-невролог Александра Щебет, когда больной Паркинсоном человек хватается за предметы, то физически напрягает мышцы и таким волевым усилием этот тремор пока может сдержать.

Стоит отметить, что президент РФ Путин, появляясь на публике, пытается не показывать свою немощность, но его тело выдает его проблемы со здоровьем. Ранее в СМИ много раз писали о том, что Путин может иметь болезнь Паркинсона или другие неврологические расстройства.

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