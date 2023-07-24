Путин во время встречи с Лукашенко "показал важные символические жесты": в ISW объяснили, о чем это свидетельствует

Путин фотографировался с россиянами, чтобы "представить себя популярным и любимым лидером среди граждан РФ".
В ходе встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко президент-диктатор России Владимир Путин "показал несколько важных символических жестов".
Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном в понедельник, 24 июля.
Аналитики объясняют, что свидетельствует о том, что Путин пытался продемонстрировать власть и уверенность "в своем превосходстве над петербургской фракцией, поддерживающей Пригожина".
"Путин повез Лукашенко посетить Кронштадт в Санкт-Петербурге – исторически важную островную крепость, где российские солдаты и моряки провели знаменитое неудачное антибольшевистское восстание в начале 1921 года, которое советское правительство окончательно подавило. Путин и Лукашенко ой дочерью министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксенией Шойгу.И Беглов, и Шойгу являются личными врагами Пригожина, и публичная встреча Путина с Бегловой, дочерью Шойгу, и Лукашенко на исторической почве неудачного Кронштадтского восстания почти наверняка имела его наверняка нет Пригожина и сторонников Пригожина в Санкт-Петербурге", — говорится в строительстве.
Также в ISW обратили внимание, что Путин не просто так пошел сфотографироваться с толпами местных российских граждан, включая детей, находясь в Кронштадте. Таким образом он пытался " представить себя популярным и любимым лидером среди россиян".
"Эти символические жесты указывают на то, что Путин озабочен своей популярностью, безопасностью своего режима и рядом фракций, борющихся за власть в высших эшелонах российского управления", — подытожили в Институте.
Напомним, 23 июля в Санкт-Петербурге прошла встреча нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко и российского диктатора Владимира Путина. В частности, в ходе переговоров Лукашенко пожаловался Путину на "вагнеровцев".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Бомба" заложена! Лукашенко уже "напрягают" "вагнеровцы" в Беларуси.
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