Путин водит Трампа за нос, а Европа боится ответить – Der Spiegel

Пока в Украине продолжаются упорные бои, в большой геополитике формируется опасный для Киева и Брюсселя тандем. Владимир Путин нашел «ключик» к Дональду Трампу и его спецпосланнику Стиву Виткоффу — это деньги и бизнес.

О том, почему старая стратегия Европы провалилась и как поступить дальше, пишет Der Spiegel.

Ловушка «бизнес-мышление»

Трамп искренне верит, что Путин мечтает снова «делать бизнес». Кремль мастерски подыгрывает этому, используя тот факт, что новая команда Белого дома мыслит почти исключительно категориями бизнес-соглашений.

«Путин любит рассказывать о запросах от якобы лежащих у него на столе американских компаний и мечтающих ворваться на российский рынок», — отмечает издание.

Это та самая приманка, на которую годами ловилась Германия. Бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер продвигал потерпевшую крах концепцию «изменения из-за торговли/сближения» (Wandel durch Verflechtung). Теперь на те же грабли наступают США.

Для Путина это идеальная ситуация. Он ведет переговоры без спешки, ведь время играет на него: только в ноябре РФ захватила 505 кв. км украинской территории, а потеря Покровска может стать самым большим ударом после падения Бахмута.

Вид на Европу: смесь жалости и унижения

По мнению журналистов, Трамп смотрит на европейских лидеров со «смесью сострадания и пренебрежения». И Европа сама в этом виновата.

ЕС имеет 450 миллионов населения и вторую по мощности экономику мира (18 триллионов евро ВВП). У Европы есть деньги и технологии для создания собственных дронов, танков и истребителей. Но все разбивается о национальный эгоизм и страх перед Вашингтоном.

"Трамп может унизить Европу только тогда, когда Европа сама себя унижает", - констатирует Spiegel.

Уроки Бразилии и Китая

Издание приводит примеры стран, которые смогли поставить Трампа на место, потому что поняли простую истину: он уважает силу и презирает подхалимаж.

Китай ответил на пошлины Трампа ограничением экспорта редкоземельных металлов и блокировкой импорта сои. Трамп отступил, испугавшись гнева собственных фермеров.

Бразилия временно заблокировала соцсеть X (Twitter) из-за дезинформации. Трамп не смог долго держать 50% пошлины на бразильский кофе, потому что США зависят от импорта.

Эти страны действовали с позиции силы. Европа же боится использовать свои козыри, например, регулирование американских техногигантов (Facebook, X, OpenAI), которые не могут позволить себе потерять европейский рынок.

"Было бы наивно полагаться на НАТО, пока Трамп сидит в Белом доме", - резюмируют авторы, призывая ЕС наконец повзрослеть и стать независимым игроком.

Напомним, президент США провел напряженный телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Британии. Трамп призвал их заставить Зеленского согласиться на значительные территориальные уступки и ограничение численности армии.