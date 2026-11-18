Европа боится тайного соглашения за спиной Украины / © Associated Press

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Западные чиновники пессимистично оценивают перспективы переговорного процесса, но выходить из него не собираются. Европейские дипломаты и члены правительства все больше убеждаются, что Путин не собирается останавливать войну против Украины. Несмотря на активные попытки Трампа склонить стороны к соглашению, в европейских столицах видят в действиях Москвы только имитацию диалога.

Об этом пишет Politico.

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В Европе опасаются, что Путин водит Трампа за нос в вопросе Украины

Именно такие оценки звучат от союзников Киева как во время официальных заявлений, так и в неформальных разговорах. Более того, этот скепсис разделяют даже в тех странах, которые должны представлять интересы континента за столом переговоров.

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Дипломаты из Европы, работавшие на полях трехстороннего саммита США, Украины и РФ в Абу-Даби, признают, что процесс может легко зайти в тупик и окончательно развалиться. Когда состоится следующая очная встреча делегаций, пока неизвестно.

Среди европейских аналитиков распространяется тревога, что в случае срыва переговоров Дональд Трамп может пойти на двустороннее соглашение с Москвой, оставив Киев и европейских партнеров один на один с угрозой. Именно этот сценарий заставляет Европу держаться за переговорный трек, несмотря на отсутствие веры в его успех.

«Путин сейчас не заинтересован в прекращении огня или в мире. Он считает, что получит больше выгоды от продолжения войны, чем от перемирия. В этом состоит фундаментальная проблема», — говорит старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Фредрик Весслау.

Скептические настроения среди политиков свидетельствуют о том, что даже при условии титанических усилий по перезапуску диалога и длительных споров внутри ЕС о составе делегации, европейцы вряд ли способны самостоятельно определить финал этой дипломатической игры.

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Ситуация на фронте

В последние недели россияне лишь усилили террор гражданских украинцев. Под ударами оказались Северный и Южный мосты в Киеве, продолжаются постоянные атаки на объекты энергетики и водоснабжения.

Силы обороны Украины отвечают ударами вглубь российской территории и выводят из строя нефтяную инфраструктуру РФ, что злит чиновников Белого дома.

Единственным конкретным итогом переговоров в Абу-Даби стало предварительное согласие сторон на обмен пленными, хотя его детали все еще находятся на стадии согласования. В остальных вопросах сдвигов не произошло. По словам европейских дипломатов, ознакомленных с ходом встречи, представители России заняли неуступчивую позицию.

«Последние дискуссии с американскими посланниками ясно показали: Владимир Путин не хочет вести переговоры. Очевидно, что он делает ставку на то, чтобы поставить Украину на колени, усиливая удары по гражданскому населению и пытаясь погрузить страну во тьму этой зимой», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в X 14 ноября.

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Переговоры за спиной Европы и угроза НАТО

В Лондоне и Берлине публично указывают на неискренность Москвы.

«Украина неоднократно демонстрировала серьезность своих намерений по миру, тогда как Россия снова и снова отвергала полное и частичное прекращение огня, продолжая атаки на украинских гражданских и энергетику. Россия могла бы закончить эту войну уже сегодня», — заявил во вторник спикер британского правительства.

Один из немецких дипломатов на условиях анонимности объяснил, что Путин втянулся в этот процесс только ради договоренностей с Трампом.

«Россияне на самом деле не хотят никаких переговоров, они хотят выиграть войну», — подчеркнул собеседник.

Несмотря на очевидный пессимизм, Лондон, Берлин и Париж совместно с другими участниками европейской группы и НАТО начинают подготовку к первой прямой дипломатической встрече с Москвой.

Двое информированных европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, объяснили: Европа вынуждена участвовать в этом процессе в первую очередь из-за страха перед абсурдными требованиями России откатить расширение НАТО назад и переписать правила безопасности на континенте под интересы Кремля.

Дополнительное напряжение в Брюсселе вызывает запланированный на конец недели саммит с участием Трампа, Путина и главы КНР Си Цзиньпина. В европейских кабинетах опасаются, что лидеры трех государств могут попытаться договориться о новой архитектуре безопасности без голоса самой Европы.

«Также существует обеспокоенность тем, чего на самом деле хочет американская сторона», — признался один из европейских чиновников.

Обсуждение гарантий безопасности может расколоть партнеров и вылиться в громкий публичный конфликт из-за общей стратегии.

«Я считаю, что есть ряд вопросов, по которым Европа должна четко дать понять, что она не готова их обсуждать. Развертывание сил НАТО в странах НАТО, например, не является вопросом для обсуждения с Россией», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Правительства стран Балтии и Северной Европы тоже занимают жесткую позицию и категорически исключают возможность отдать судьбу Североатлантического альянса на откуп Путину.

Кто будет представлять Европу на переговорах с РФ

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что обсуждение архитектуры безопасности и заключение любых договоренностей по прекращению войны не будет иметь смысла без участия Украины и Европы за столом переговоров.

По ее словам, на техническом уровне института ЕС будут представлять руководитель кабинета Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и дипломатическая советница Антониу Кошта Анна Мария Боура, а страны формата E5 — Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша — делегируют своих советников по национальной безопасности.

Ранее после встреч в Дублине европейские лидеры договорились об участии в мирном процессе в формате «E5+ЕС», чтобы обеспечить максимальную поддержку Киеву и усилить давление на Москву.

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