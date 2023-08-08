Путин вооружает "Росгвардию" артиллерией — разведка Британии объяснила почему

Разведка Британии рассказала, что может стоять за решением Путина о тяжелом оружии для "Росгвардии".

Российский президент Владимир Путин 4 августа подписал закон, позволяющий оснащать "Росгвардию" тяжелым вооружением. Решение диктатора может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, "Росгвардия" была создана в ее современном виде в 2016 году, насчитывает до 200 тысяч человек, ее возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов. Решение об усилении сил последовало за неудачным мятежом "Вагнера" в июне 2023 года.

По данным британской разведки, несмотря на заявление Золотова о том, что его подразделение "отлично" действовало во время мятежа, нет никаких доказательств того, что "Росгвардия" совершила какие-то эффективные действия против "Вагнера": это та угроза внутренней безопасности, которую она должна была подавить.

"Поскольку раньше Золотов предлагал, чтобы тяжелая техника включала артиллерию и боевые вертолеты, этот шаг свидетельствует о том, что Кремль удваивает ставки на выделение ресурсов Росгвардии как одной из ключевых организаций по обеспечению безопасности режима", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия из-за войны опустошила самый большой склад советской бронетехники на 40% (фото).

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