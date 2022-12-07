Путин впервые назвал "спецоперацию" войной и обвинил Украину

Дикатора в очередной раз набросился на Украину с лживыми обвинениями в якобы "подавлении волеизъявления жителей Донбасса".

Российский диктатор Владимир Путин впервые назвал войну на Украине "войной" и обвинил в этом Украину.

Об этом он заявил во время заседания российского "Совета по развитию гражданского общества и прав человека" в ответ на вопросы бывшего украинского журналиста Кирилла Вышинского, которого СБУ подозревает в государственной измене.

"Война была начата не нами, а в 2014 году после "государственного переворота" в Украине. Она была начата украинскими тогда властями, которые пришли в коридоры этой власти с помощью "госпереворота" для подавления волеизъявления людей, живших на Донбассе", — сказал Путин.

Он обвинил Украину в "игнорировании интересов России по защите русскоязычного населения Донбасса".

Напомним, что российский диктатор встречается с членами так называемого Совета по правам человека РФ. По информации российских оппозиционных телеграмм-каналов, что перед встречей Путин сам утверждал список гостей и вопросов.

"Нынешний состав РПЛ лоялен Путину на 100%", – говорится в сообщении.

Напомним, что на этой встрече диктатор заявил, что угроза ядерной войны растет. Также он рассказал, сколько мобилизованных кафиров воюют в Украине и заверил, что второй волны мобилизации в РФ пока не будет.

Кто такой Кирилл Вышинский

Задавший Путину вопрос Кирилл Вышинский – бывший руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" в Украине. Он был задержан сотрудниками СБУ 15 мая 2018 года. Вышинский был обвинен в подрывной информационной деятельности и антиукраинской пропаганде в интересах России.

По информации правоохранительных органов, псевдожурналист готовил материалы о поддержке террористических "Л/ДНР", а деньги за это получал из России.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. В рамках обмена РФ отдали Вышинского и боевика так называемой "ДНР" Владимира Цемаха, являющегося фигурантом дела об уничтожении рейса MH17.

Среди украинцев, тогда вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие.

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