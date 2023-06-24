Путин впервые отреагировал на восстание Пригожина: что сказал диктатор

Главарь ВПК "Вагнера" Евгений Пригожин минувшей ночью поднял восстание против военного руководства РФ. В то же время, Путин только сейчас решил отреагировать на события в собственной стране.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на военный мятеж "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным в РФ.

Соответствующее видеообращение транслировали российские пропагандистские СМИ.

Путин обратился к гражданам России, личному составу ВС РФ и правоохранителям. Диктатор еще раз заявил, что "против РФ направлена вся военная машина Запада", а имени Пригожина даже не упомянул.

Он назвал происходящее "предательством своей страны и народа", и заявил, что эта ситуация "поставит Россию".

"Россию мятежом пытаются толкать к поражению и капитуляции. Действия против мятежников будут жесткими", — попытался испугать российский диктатор.

Он пообещал "сделать все, чтобы отстоять страну". В то же время признался, что "ситуация в Ростове-на-Дону во время вооруженного мятежа остается сложной". Там сейчас "фактически заблокирована работа гражданского и военного управления" РФ.

"Армия и правоохранители получили необходимые приказы", – сказал Путин.

Напомним, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин поднял в России мятеж против военного руководства страны-агрессора. Пока известно о захвате Ростова-на-Дону, ряде федеральных трасс, штабов Южного округа и других объектов.

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