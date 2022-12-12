В конце года глава Кремля Владимир Путин традиционно проводит большую пресс-концеренцию с участием иностранных и региональных журналистов.

Президент России Владимир Путин впервые за 10 лет отменил итоговую пресс-конференцию с журналистами.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишут пропагандистские СМИ РФ.

В Кремле рассчитывают, что Путин "найдет возможность поговорить" с кремлевским пулом, а пресс-конференции он дает "регулярно в ходе зарубежных поездок".

При этом представитель Кремля также не сообщил о возможной дате послания главы государства Федеральному собранию.

"Мы еще будем вас ориентировать", — добавил Песков.

Напомним, Песков выдвинул условие для завершения войны в Украине.

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