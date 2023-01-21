Путин впервые за все свои годы пребывания у власти допустил два крупнейших аппаратных поражения — Пионтковский

Российский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе впервые за свои 23 года пребывания у власти допустил два крупнейших аппаратных поражения.

Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо.

"Первое – ночью с 10 на 11 января, когда к нему пришли Шойгу и Герасимов и потребовали немедленно уволить Суровикина, чтобы вернуть на должность Герасимова, и Путин подчинился. А второе, когда за два дня к нему приехал Пригожин с противоположным требованием, прекратить" программу дискредитации" со стороны Генштаба "героических бойцов" Вагнера и выпустить официальное заявление об их "подвигах". После таких двух поражений — это уже не тот человек, он уже не воспринимается аппаратом как фюрер. В криминальном мире, а сейчас мы видим в русском политической военной верхушке именно криминальное сообщество", — сказал оппозиционер.

Пионтковский называет Путина в этой ситуации "опущенным паханом". Кроме того, он отметил, что после аппаратных поражений Путина основатель ППК "Вагнер" Пригожин лишь обнаглел и начал борьбу против высшего военного руководства и предателей в администрации Кремля.

"Опущенный пахан — уже не пахан, а здесь пахан да еще и опущен дважды в неделю. Кроме того, Пригожин лишь наглел от такого и развернул атаку не только на военное руководство, на чиновников в Генштабе, но и на предателей в администрации президента", – добавил Пионтковский.

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Гризня в Кремле

По данным украинской разведки, в окружении президента России Владимира Путина усугубляются споры на фоне успехов ВСУ в войне. Ближайшее окружение главы Кремля уже понимает, что "финал Путина определен". В ГУР уверены, что эти противоречия в кремлевской верхушке будут продолжаться.

Руководитель разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев сообщил о зарождении противостояния между Пригожиным и Путиным, первым этапом которого стало увольнение Суровикина.

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