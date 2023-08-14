Путин вряд ли будет арестован за преступления в Украине, но есть нюанс: в США прокомментировали возможность наказания диктатора

Госдеп добавляет, что можно приступить к расследованию, подготовить обвинительные акты против Путина и других лиц в цепи командования.

Глава Кремля Владимир Путин вряд ли будет арестован за преступления в Украине, пока он остается на своем посту.

Об этом заявила представитель Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет ван Скаак в интервью "Бабель".

По словам чиновницы, национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства, правительства, а также министра обороны.

"Вряд ли кто-нибудь будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, МКС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства. Поэтому это не причина отказываться от интернационализированной модели", — заявила она.

Ван Скаак добавила, что "это не означает, что вы не можете приступить к расследованию, подготовить обвинительные акты против него и других лиц в цепи командования".

"Тем более против должностных лиц Министерства обороны, которые планировали и осуществляли агрессивную войну, но не обладают иммунитетом", — отметила она.

Относительно трибунала, который не может преодолеть иммунитет президента, Ван Скаак ответила, что в России много других высокопоставленных должностных лиц, которые несут ответственность за войну в Украине.

"Они занимают высшие руководящие должности, принимают решения и руководят действиями, которые и являются российской агрессией. Эти люди должны ответить за преступление агрессии, любые военные преступления и зверства. Поэтому Специальная палата для рассмотрения обвинений все равно имеет смысл", — сказала она.

Напомним, что диктатор Владимир Путин побоялся лично приехать на форум "Армия-2023", стартовавший 14 августа в Москве. Он "поговорил" с участниками через видеопослание.

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