Путин – все: российская элита и бизнесмены активно ищут ему замену — названы кандидаты

Представители российского бизнеса и элита не удовлетворены действиями российского президента-диктатора Владимира Путина и ищут ему замену и уже имеют несколько кандидатов.

Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Также читайте Американские аналитики назвали саммит НАТО провалом РФ: детали

По его словам, Путиным недовольна практически вся элита. У каждого своя причина. В частности, окружение Путина не понимает для чего хозяин Кремля развязал никому не нужную войну, в которой Россия точно проиграет.

Так, один из кандидатов на место Путина - сын секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева - министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Вокруг Путина, безусловно, идут разговоры о том, чтобы его заменить. Речь идет о том, что (Николай) Патрушев готовит своего сына, который является министром сельского хозяйства. Есть и другие кандидатуры", – отметил Жирнов.

Также Путиным недовольны российские теористы Игорь Гиркин и Евгений Пригожин. Им кажется, что глава Кремля недостаточно жестоко ведет войну в Украине.

"От нее очень сильно пострадает российская экономика и условно частный бизнес, ведь у России нет по-настоящему частного бизнеса. Они все зависят от Путина и власти", – заметил эксразведчик.

Кто может стать президентом РФ после Путина

Когда в Кремле увидели, что войну в Украине не выиграть, они начали активно искать замену российскому президенту Владимиру Путину. Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун считает, что одним из реальных кандидатов является министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Тем временем политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок выразил такое мнение, что президентом РФ может стать нынешний премьер-министр Михаил Мишустин.

А руководитель независимого Международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев не исключает, что следующим главой РФ станет оппозиционер Алексей Навальный.

Читайте также: