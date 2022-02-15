Путин вспомнил бомбардировки Белграда и "геноцид" на Донбассе: главные тезисы по брифингу российского президента

Президент РФ стремится раз и навсегда решить вопрос запрета вступления Украины в НАТО.

Во вторник, 15 февраля, президент России Владимир Путин в Москве принимал канцлера Германии Олафа Шольца, проведя с ним переговоры, в частности касающиеся угрозы российского вторжения в Украину и мирного урегулирования ситуации на Донбассе. После переговоров оба лидера выступили на совместной пресс-конференции.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления российского президента.

О транзите газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу через Украину возможны и после завершения действия контракта в 2024 году, если на такой транзит будет спрос, а украинская ГТС будет исправной.

"Мы готовы продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии ", – отметил Путин.

Об Украине и НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет решить вопрос, связанный со вступлением Украины в НАТО в ходе переговорного процесса. Лидера РФ не устраивает обещание не принимать Украину в альянс.

"Нам уже 30 лет говорят, что расширение НАТО не будет вообще... а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", — заявил Путин.

Российский президент настаивает на том, что отсрочка вступления Украины в НАТО его не устраивает, поскольку ничего не меняет "в исторической перспективе".

"Для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, во время переговорного процесса, мирными средствами", – сказал российский лидер.

О войне в Европе

Владимир Путин упрекнул НАТО в войне в бывшей Югославии.

"Мы не представляем войны в Европе, и сказано это в контексте войны против Украины. Но мы с вами были свидетелями вооруженного конфликта, развязанного НАТО против Югославии", — сказал Путин.

"Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это было. Без санкций Совбеза Организации объединенных наций. Это очень плохой пример, но он был", – заявил президент России.

О "геноциде" на Донбассе

Реагируя на комментарий немецкого канцлера Олафа Шольца по поводу угрозы геноцида на территории бывшей Югославии, для предупреждения которого войскам НАТО пришлось провести военную операцию, президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на оккупированной части Донбасса "геноцидом".

"То, что сейчас происходит на Донбассе, — это геноцид", — категорически заявил Путин, не объяснив, что именно он имеет в виду.

О признании ОРДЛО

Путин не ответил прямо, признает ли ОРДЛО по просьбе Госдумы, но намекнул, что Западу нужно надавить на украинские власти для выполнения Минских соглашений

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"Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из возможностей выполнения Минских соглашений", — сказал президент России.

В этом контексте Путин намекнул, что США и европейские страны, в частности ФРГ и Франция, должны "оказать влияние на киевские власти". Также глава Кремля назвал "совершенно очевидным" то, что в России "подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там в корне изменится к лучшему".

О "гарантиях безопасности"

Путин заявил, что Россия не стремится к войне в Европе и поэтому предлагает переговорный процесс.

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"Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности для всех, включая нашу страну. К сожалению, предметного, конструктивного ответа на наши предложения мы не получили", – добавил российский президент.

Об отводе войск

Владимир Путин подтвердил решение о частичном отводе войск от границ Украины.

"Частичное выведение войск из районов наших учений. Что здесь прокомментировать? Что касается исполнительных органов власти, в частности военно-политического руководства страны – здесь комментировать нечего – принято решение о частичном отводе войск", — сказал он.

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