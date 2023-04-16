Путин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, против которого США ввели санкции за сотрудничество с РФ

Хотя подробностей встречи пока не поступало, президент РФ сказал, что они с Ли Шанфу "затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств".

Министр обороны Китая Ли Шанфу 16 апреля посетил Москву, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спикер Дмитрий Песков в телеграмм-канале Кремля.

По словам Пескова, Ли провел рабочую встречу с Путиным, подробности о которой сообщат позже.

"Очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, главы Китайской народной республики товарища Си Цзиньпиня. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы, в частности, затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств", — сказал Путин.

Глава РФ отметил, что между его страной и Китаем продолжается "хорошее развитие отношений по всем направлениям".

Ли Шанфу прибыл в Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Его визит продлится с 16 по 19 апреля.

Отметим, что в 2018 году Минфин США ввел санкции против Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом явилась покупка в России истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Накануне США добавили в свой санкционный список 12 китайских предприятий. Между тем, в КНР пожаловались, что это негативно повлияет на стабильность глобальных цепей поставок.

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