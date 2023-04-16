Путин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, против которого США ввели санкции за сотрудничество с РФ

Хотя подробностей встречи пока не поступало, президент РФ сказал, что они с Ли Шанфу "затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств".
Министр обороны Китая Ли Шанфу 16 апреля посетил Москву, где встретился с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщил спикер Дмитрий Песков в телеграмм-канале Кремля.
По словам Пескова, Ли провел рабочую встречу с Путиным, подробности о которой сообщат позже.
"Очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, главы Китайской народной республики товарища Си Цзиньпиня. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы, в частности, затрагивали и сотрудничество по линии военных ведомств", — сказал Путин.
Глава РФ отметил, что между его страной и Китаем продолжается "хорошее развитие отношений по всем направлениям".
Ли Шанфу прибыл в Москву по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Его визит продлится с 16 по 19 апреля.
Отметим, что в 2018 году Минфин США ввел санкции против Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией. Поводом явилась покупка в России истребителей Су-35 и комплексов С-400.
Накануне США добавили в свой санкционный список 12 китайских предприятий. Между тем, в КНР пожаловались, что это негативно повлияет на стабильность глобальных цепей поставок.
Читайте также:
- Обломки китайской ракеты упали в море вблизи Тайваня.
- В секретных документах Пентагона говорится о значительном превосходстве военных Китая над Тайванем в воздухе.
- Китай отказал Блинкену в визите: как Пекин объясняет свое решение