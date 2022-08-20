Путин встретился с президентом Казахстана и снова не смог произнести его имя: видео

Российский президент во время официальной встречи назвал своего казахстанского коллегу "Касимжан Кемелевич".
Президент России Владимир Путин в очередной раз не сумел произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Кемелевича Токаева во время его визита в Сочи 19 августа.
Как свидетельствует опубликованное видео начала официальной встречи, на этот раз президент соседней страны в устах Путина стал Касимжан Кемелевичем.
"Уважаемый Касимжан Кемелевич, рад вас видеть", — поприветствовал Токаева российский лидер, запнувшись при этом между именем и отчеством.
Токаев, как можно понять из видео, Путина поправлять не стал и на неправильное произношение своего имени не отреагировал.
Впоследствии президент Казахстана без ошибок назвал российского коллегу "уважаемым Владимиром Владимировичем" и сказал, что рад видеть его в полном здравии.
В июне 2022-го на Петербургском экономическом форуме российский президент назвал казахстанского коллегу "Кемежам Ишемильевич".
Надо заметить, что Путин регулярно произносит имя и отчество Токаева скороговоркой и почти никогда не называет его правильно. В январе 2022 года он вообще назвал Токаева "Кемелем Жанаевичем".
Лишь однажды Путин совершенно четко произнес "Касим-Жомарт Кемелевич". Это произошло на упомянутом Петербургском форуме в июне 2022-го. Правда, тогда перед ним лежал листок с речью, так что теоретически российский президент мог воспользоваться шпаргалкой.
Напомним, казахстанский лидер на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что его страна не признает самопровозглашенных "республик" на Донбассе.
Читайте также: