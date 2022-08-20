Путин встретился с президентом Казахстана и снова не смог произнести его имя: видео

Российский президент во время официальной встречи назвал своего казахстанского коллегу "Касимжан Кемелевич".

Президент России Владимир Путин в очередной раз не сумел произнести имя президента Казахстана Касим-Жомарта Кемелевича Токаева во время его визита в Сочи 19 августа.

Как свидетельствует опубликованное видео начала официальной встречи, на этот раз президент соседней страны в устах Путина стал Касимжан Кемелевичем.

"Уважаемый Касимжан Кемелевич, рад вас видеть", — поприветствовал Токаева российский лидер, запнувшись при этом между именем и отчеством.

Токаев, как можно понять из видео, Путина поправлять не стал и на неправильное произношение своего имени не отреагировал.

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Впоследствии президент Казахстана без ошибок назвал российского коллегу "уважаемым Владимиром Владимировичем" и сказал, что рад видеть его в полном здравии.

В июне 2022-го на Петербургском экономическом форуме российский президент назвал казахстанского коллегу "Кемежам Ишемильевич".

Надо заметить, что Путин регулярно произносит имя и отчество Токаева скороговоркой и почти никогда не называет его правильно. В январе 2022 года он вообще назвал Токаева "Кемелем Жанаевичем".

Лишь однажды Путин совершенно четко произнес "Касим-Жомарт Кемелевич". Это произошло на упомянутом Петербургском форуме в июне 2022-го. Правда, тогда перед ним лежал листок с речью, так что теоретически российский президент мог воспользоваться шпаргалкой.

Напомним, казахстанский лидер на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что его страна не признает самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

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