Путин встретился с семьями ликвидированных в Украине оккупантов — в ISW назвали настоящую цель диктатора

Российский президент-диктатор Владимир Путин 6 января 2024 года провел встречу с членами семей военнослужащих ВС РФ, которые были ликвидированы в Украине. Все собравшиеся на встрече с диктатором были тщательно отобраны.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

Путин вел себя как так называемый "милостивый лидер" накануне президентских выборов в РФ, которые пройдут в марте 2024 года.

Отмечается, что Владимир Путин собрал членов семей ликвидированных оккупантов в своей резиденции в Ново-Огарево – вместе отпраздновать православное Рождество. Глава Кремля уверял, что российское правительство предоставит этим семьям поддержку, но в то же время делегировало ответственность за нее на российских чиновников всех уровней по всей стране.

Аналитики ISW отметили, что недавно глава РФ присутствовал на подобных мероприятиях, во время которых представил себя "милостивым лидером", заботящимся о благополучии российских военнослужащих, а также продемонстрировал свои власти выполнять их просьбы и решать проблемы.

"Путин, вероятно, использует эти повторяющиеся, широко освещаемые встречи в рамках своей предвыборной кампании, поскольку российские военнослужащие и члены их семей составляют значительный электорат, а их общественная поддержка Путина жизненно важна для способности Кремля представить российское население, что в значительной степени поддерживает войну", – объяснили в ISW.

Аналитики убеждены, что Кремль тщательно выбирал семьи, присутствовавшие на встрече с диктатором, вероятно, чтобы свести к минимуму риск того, что они могут сказать или спросить о неудобных вещах. Кроме этого, администрация Путина проявила "чувствительность" к недавним публичным жалобам родственников оккупантов и продолжает предпринимать усилия по цензуре этих жалоб в открытом доступе.

Российское оппозиционное издание "Агентство Новости" 7 января сообщило, что на встрече присутствовали родственники пяти погибших российских военнослужащих, но многие эти люди сами связаны с правительством и военным руководством.

Так, по данным агентства, на мероприятии присутствовала вдова бывшего военнослужащего Росгвардии, являющейся председателем Комитета семей воинов отечества в Балашихе и советницей главы региона. Также там была вдова военнослужащего ВС РФ, ныне работающая руководителем тамбовского отделения созданного Кремлем фонда "Защитники отечества". Кроме них, за одним столом с Путиным сидели члены семьи бывшего настоятеля храма при штабе ракетных войск спецназначения РФ, "священника-десантника", ранее участвовавшего в российских операциях в Чечне и Сирии.

РосСМИ заявило, что все пятеро погибших оккупантов, семьи которых присутствовали на встрече, посмертно получили награды "Героя России" и "ордена мужества", а двое из их детей также присутствовали на мероприятии с Путиным 4 ноября в Москве.

"Однако кремлевская практика тщательного отбора посещающих публичные мероприятия с Путиным, а иногда и присутствия тех же людей на нескольких мероприятиях, кажется, стандартной. Путин 25 ноября 2022 года аналогичным образом исказил встречу с 18 тщательно отобранными женщинами, занимающими влиятельные посты в российской политической сфере как открытую дискуссию с матерями мобилизованных", – напомнили в ISW.

Напомним, по данным ГУР, в Кремле подготовили еще одну масштабную спецоперацию против Украины – о чем идет речь.

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