Путин встретится с лидерами Индии и Китая: обсудят вступление Ирана и Беларуси в ШОС

Президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин присоединятся к виртуальному саммиту 4 июля во вторник, организуемом Индией. Страна проведет его с целью расширить влияние евразийской группы за счет включения Ирана и открытия пути членства для Белоруссии.

Об этом информирует Reuters.

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ШОС была создана в 2001 году Китаем, Россией и бывшими государствами Центральной Азии, впоследствии к ним присоединились Индия и Пакистан. В настоящее время она состоит из 8 членов.

Вскоре к группе присоединится и Иран, а Беларусь подпишет меморандум об обязательствах, которые приведут к ее членству позже.

Напомним, на саммите Альянса 11 и 12 июля в Вильнюсе состоится первое заседание Совета Украина- НАТО.

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