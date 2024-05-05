"Путин вступает в новую эру чрезвычайной власти в РФ": что будет с войной в Украине

В преддверии так называемой инаугурации президента РФ, которая состоится 7 мая, эксперты проанализировали, что изменится с началом очередного 6-летнего срока Владимира Путина и отметили, что он вступает в новую эру чрезвычайных властей в России. Однако война в Украине будет занимать центральное место в его политике.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на слова профессора Сиракузского университета Брайана Тейлора.

"За более чем 20 лет у власти Путин превратил Россию в монолит, разгромив политическую оппозицию, изгнав из страны независимых журналистов и пропагандируя все большую преданность высокомерным "традиционным ценностям", — сказал Тейлор.

По его словам, сейчас Путин не обнаруживает никаких признаков изменения курса.

"Война в Украине занимает центральное место в его нынешней политике, и я не вижу ничего, что могло бы указывать на то, что это изменится. И это влияет на все остальное", — считает Брайан Тейлор.

Профессор международных отношений Гарварду Стивен Уолт предположил, если война в Украине закончится не полным поражением любой из сторон, а Россия сохранит за собой часть оккупированных территорий страны ЕС опасаются, что Путин может напасть на страны Балтии или Польшу.

"Вполне возможно, что у Путина действительно огромные амбиции, и он попытается после дорогостоящего успеха в Украине совершить новое нападение где-нибудь... Но Россия будет не в состоянии начать новые агрессивные войны, когда война на Украине наконец закончится", — сказал Уолт.

Также есть предположение, что на решение диктатора может повлиять его возраст.

Так, Максим Саморуков из Российского Евразийского центра Карнеги заявил, что "Москва, вероятнее всего, совершит обреченные на провал ошибки", предположив, что возраст Путина может повлиять на его суждение и решение.

"Ощущение ограниченности растущего времени, несомненно, способствовало его судьбоносному решению вторгнуться в Украину... Путин, возможно, вступает в свой новый срок с более слабой властью, чем кажется: режим находится под постоянным риском рухнуть сразу, как это произошло с советским предшественником Путина три десятилетия назад", — сказал Саморуков.

Между тем, есть одна страна, которая может заставить Путина закончить войну в Украине. Об этом сообщили в МИД Польши.

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