Путин второй день "воспитывает" Лукашенко на Валдае: что стоит за переговорами диктаторов

Александр Лукашенко и Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин второй день подряд проводит «воспитательную беседу» со своим белорусским вассалом Александром Лукашенко, который накануне, 26 июня, прилетел в резиденцию российского лидера на Валдае.

TSN.ua собрал всю известную информацию о темах этого разговора двух дикторов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 27 июня, подтвердил агентству ТАСС, что Владимир Путин продолжает общение с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко, который накануне прибыл в российскую резиденцию на Валдае.

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«Я могу подтвердить, что сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко на Валдае», — заявил Песков.

Таким образом, переговоры продолжаются уже второй день подряд, что в российских и белорусских СМИ представляется как серия стратегических консультаций между союзниками.

При этом ни Кремль, ни пресс-служба Лукашенко не публикуют фотографии с встречи и не раскрывают подробностей. Кремлевский пропагандист Александр Юнашев утверждает, что обсуждаются «наиболее деликатные вопросы».

Официальная версия: «ключевые переговоры»

По данным белорусского государственного агентства БелТА, 26 июня Лукашенко прибыл на Валдай для встречи с Путиным. Официально заявленная тема — «ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества, региональная и международная ситуация».

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При этом издание The Moscow Times отметило, что встреча проходит на фоне резкого обострения политической и военной обстановки вокруг Беларуси.

Давление со стороны Кремля и просьба «не втягивать»

Накануне отъезда на Валдай, в четверг, 25 июня, Лукашенко публично попросил российского посла Бориса Гризлова «не втягивать» Беларусь в войну с Украиной — и впервые открыто подтвердил, что Москва оказывает давление на Минск с целью вовлечь его в более активные боевые действия. Показательно, что российское агентство ТАСС проигнорировало это заявление в своих репортажах.

По данным The Wall Street Journal, давление со стороны Путина усиливается: он требует от Лукашенко участия в эскалации войны против Украины, угрожая в случае отказа прекратить финансовую поддержку Минска. Среди требований Кремля — также проведение операций против стран НАТО.

Аналитики отмечают, что с 2022 года Лукашенко последовательно отказывается давать России разрешение на использование Вооружённых сил Беларуси в Украине и на проведение масштабной мобилизации белорусов в армию РФ. Белорусские высокопоставленные чиновники также заметно дистанцируются от кремлевской риторики, которая представляет Украину как непосредственную угрозу для Беларуси.

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Ретрансляторы, ультиматум и молчание Минска

Еще одним острым вопросом на переговорах является ультиматум президента Украины Владимира Зеленского: до 26 июня демонтировать четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые корректируют российские атаки дронов на Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области. Лукашенко публично не отреагировал на ультиматум — вместо этого объявил о длительной зарубежной командировке и отправился к Путину.

За него отвечали Песков и глава МИД России Сергей Лавров, причем высказывались по-разному. Песков заверил, что Москва не сомневается в способности Беларуси обеспечить свой суверенитет. Лавров же упомянул о союзнических обязательствах защищать Минск «всем комплексом мер».

В среду, 24 июня, Зеленский сообщил, что, по данным командующего ВСУ Александра Сырского и разведки, ретрансляторы не работают с 22 июня. Были ли они демонтированы — Украина пока не знает. Стоит напомнить, что ещё до ультиматума командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупреждал Лукашенко: украинские военные уже определили 500 приоритетных целей на территории Беларуси.

Угроза с севера: реальная или преувеличенная?

Военно-политическое руководство Украины неоднократно предупреждало Лукашенко, что втягивание в войну обернется катастрофой для Минска. Попытки Кремля склонить его к этому становятся всё более настойчивыми.

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Еще в марте Зеленский говорил о планах России развернуть в Беларуси наземные станции управления дронами дальнего действия, построить дороги в приграничной зоне и организовать артиллерийские позиции. В начале мая он предупреждал о необычной активности на границе и риске операций против Черниговско-Киевского направления или стран НАТО. Впрочем, ни тогда, ни сейчас украинское командование не фиксирует массового перемещения техники или подтягивания войск непосредственно к границе.

Чтобы создать реальную угрозу с белорусского направления, России необходимо сосредоточить там не менее 70 тысяч военнослужащих. На данный момент такого количества на северном направлении нет. Командующий Нацгвардией генерал-майор Александр Пивненко считает маловероятным быстрое накопление такой группировки — учитывая значительные потери России на Покровском направлении. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в середине мая предупредил: «Возможные операции на севере — это реально».

Противоречивые сигналы из Минска

Поведение Лукашенко в этом году отличается поразительной непоследовательностью. В январе он организовал масштабную проверку боеготовности армии — якобы после доставки в Беларусь российского «Орешника». В апреле угрожал Украине и НАТО «применить всё, что есть» в случае угрозы существованию Беларуси. В мае объявил о точечной мобилизации и учениях ракетных войск с отработкой применения ядерного оружия совместно с россиянами.

В середине июня в интервью телеканалу «Аль-Арабия» он неожиданно сменил тон — извинился перед Зеленским и заверил, что Беларусь не прибегнет к каким-либо военным действиям. Но именно то же самое он говорил накануне полномасштабного вторжения 2022 года, когда российские колонны наступали с белорусской территории. Красноречивым подтверждением ценности его слов стала новость, появившаяся уже 24 июня: Минобороны Беларуси начало массовые призывы военнообязанных в двух приграничных с Польшей и Литвой регионах.

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Тот факт, что переговоры Путина и Лукашенко на Валдае продолжаются уже второй день подряд, рассматривается как демонстрация интенсивных политических контактов между Москвой и Минском в тот момент, когда Беларусь одновременно находится под давлением России, реагирует на предупреждения Украины и пытается сохранить маневр между союзными обязательствами и собственными рисками втягивания в войну.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что прямое вовлечение белорусских солдат в войну на стороне Кремля может обернуться крахом для самого диктатора Александра Лукашенко.

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