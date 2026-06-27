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Путин второй день "воспитывает" Лукашенко на Валдае: что стоит за переговорами диктаторов
Ни Кремль, ни пресс-служба Лукашенко не публикуют фотографии с встречи и не раскрывают подробностей. Путинские пропагандисты намекают на обсуждение «наиболее деликатных вопросов».
Президент РФ Владимир Путин второй день подряд проводит «воспитательную беседу» со своим белорусским вассалом Александром Лукашенко, который накануне, 26 июня, прилетел в резиденцию российского лидера на Валдае.
TSN.ua собрал всю известную информацию о темах этого разговора двух дикторов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 27 июня, подтвердил агентству ТАСС, что Владимир Путин продолжает общение с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко, который накануне прибыл в российскую резиденцию на Валдае.
«Я могу подтвердить, что сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко на Валдае», — заявил Песков.
Таким образом, переговоры продолжаются уже второй день подряд, что в российских и белорусских СМИ представляется как серия стратегических консультаций между союзниками.
При этом ни Кремль, ни пресс-служба Лукашенко не публикуют фотографии с встречи и не раскрывают подробностей. Кремлевский пропагандист Александр Юнашев утверждает, что обсуждаются «наиболее деликатные вопросы».
Официальная версия: «ключевые переговоры»
По данным белорусского государственного агентства БелТА, 26 июня Лукашенко прибыл на Валдай для встречи с Путиным. Официально заявленная тема — «ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества, региональная и международная ситуация».
При этом издание The Moscow Times отметило, что встреча проходит на фоне резкого обострения политической и военной обстановки вокруг Беларуси.
Давление со стороны Кремля и просьба «не втягивать»
Накануне отъезда на Валдай, в четверг, 25 июня, Лукашенко публично попросил российского посла Бориса Гризлова «не втягивать» Беларусь в войну с Украиной — и впервые открыто подтвердил, что Москва оказывает давление на Минск с целью вовлечь его в более активные боевые действия. Показательно, что российское агентство ТАСС проигнорировало это заявление в своих репортажах.
По данным The Wall Street Journal, давление со стороны Путина усиливается: он требует от Лукашенко участия в эскалации войны против Украины, угрожая в случае отказа прекратить финансовую поддержку Минска. Среди требований Кремля — также проведение операций против стран НАТО.
Аналитики отмечают, что с 2022 года Лукашенко последовательно отказывается давать России разрешение на использование Вооружённых сил Беларуси в Украине и на проведение масштабной мобилизации белорусов в армию РФ. Белорусские высокопоставленные чиновники также заметно дистанцируются от кремлевской риторики, которая представляет Украину как непосредственную угрозу для Беларуси.
Ретрансляторы, ультиматум и молчание Минска
Еще одним острым вопросом на переговорах является ультиматум президента Украины Владимира Зеленского: до 26 июня демонтировать четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые корректируют российские атаки дронов на Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области. Лукашенко публично не отреагировал на ультиматум — вместо этого объявил о длительной зарубежной командировке и отправился к Путину.
За него отвечали Песков и глава МИД России Сергей Лавров, причем высказывались по-разному. Песков заверил, что Москва не сомневается в способности Беларуси обеспечить свой суверенитет. Лавров же упомянул о союзнических обязательствах защищать Минск «всем комплексом мер».
В среду, 24 июня, Зеленский сообщил, что, по данным командующего ВСУ Александра Сырского и разведки, ретрансляторы не работают с 22 июня. Были ли они демонтированы — Украина пока не знает. Стоит напомнить, что ещё до ультиматума командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди предупреждал Лукашенко: украинские военные уже определили 500 приоритетных целей на территории Беларуси.
Угроза с севера: реальная или преувеличенная?
Военно-политическое руководство Украины неоднократно предупреждало Лукашенко, что втягивание в войну обернется катастрофой для Минска. Попытки Кремля склонить его к этому становятся всё более настойчивыми.
Еще в марте Зеленский говорил о планах России развернуть в Беларуси наземные станции управления дронами дальнего действия, построить дороги в приграничной зоне и организовать артиллерийские позиции. В начале мая он предупреждал о необычной активности на границе и риске операций против Черниговско-Киевского направления или стран НАТО. Впрочем, ни тогда, ни сейчас украинское командование не фиксирует массового перемещения техники или подтягивания войск непосредственно к границе.
Чтобы создать реальную угрозу с белорусского направления, России необходимо сосредоточить там не менее 70 тысяч военнослужащих. На данный момент такого количества на северном направлении нет. Командующий Нацгвардией генерал-майор Александр Пивненко считает маловероятным быстрое накопление такой группировки — учитывая значительные потери России на Покровском направлении. В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в середине мая предупредил: «Возможные операции на севере — это реально».
Противоречивые сигналы из Минска
Поведение Лукашенко в этом году отличается поразительной непоследовательностью. В январе он организовал масштабную проверку боеготовности армии — якобы после доставки в Беларусь российского «Орешника». В апреле угрожал Украине и НАТО «применить всё, что есть» в случае угрозы существованию Беларуси. В мае объявил о точечной мобилизации и учениях ракетных войск с отработкой применения ядерного оружия совместно с россиянами.
В середине июня в интервью телеканалу «Аль-Арабия» он неожиданно сменил тон — извинился перед Зеленским и заверил, что Беларусь не прибегнет к каким-либо военным действиям. Но именно то же самое он говорил накануне полномасштабного вторжения 2022 года, когда российские колонны наступали с белорусской территории. Красноречивым подтверждением ценности его слов стала новость, появившаяся уже 24 июня: Минобороны Беларуси начало массовые призывы военнообязанных в двух приграничных с Польшей и Литвой регионах.
Тот факт, что переговоры Путина и Лукашенко на Валдае продолжаются уже второй день подряд, рассматривается как демонстрация интенсивных политических контактов между Москвой и Минском в тот момент, когда Беларусь одновременно находится под давлением России, реагирует на предупреждения Украины и пытается сохранить маневр между союзными обязательствами и собственными рисками втягивания в войну.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что прямое вовлечение белорусских солдат в войну на стороне Кремля может обернуться крахом для самого диктатора Александра Лукашенко.