Путин второй год подряд не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии

В общей сложности Путин поздравил 42 мировых лидера.
Президент России Владимир Путин разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом. Впрочем, без приветствия от главы Кремля остались президент Украины и лидер Грузии.
Новогодние поздравления Путина руководителям разных стран мира появились на официальном сайте Кремля 30 декабря.
Так, среди тех, кого поздравил Владимир Путин с Новым годом и Рождеством, лидеры 42 стран, в частности: новый канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон. Также глава Кремля поздравил бывших лидеров: например Ангелу Меркель, Сильвио Берлускони и Биньямина Нетаньяху.
В поздравительном списке второй год подряд нет президента Украины Владимира Зеленского, а также отсутствует лидер Грузии Саломе Зурабишвили.
Отдельные поздравления от Путина удостоились руководители международных организаций: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
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