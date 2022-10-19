Путин ввел "уровень повышенной готовности" в Центральном федеральном округе (Москва) и ПФО

"Уровень повышенной готовности" вводится в регионах Центрального федерального и Южного округов, согласно тому же указу, что и "военное положение" на временно захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также "средний уровень реагирования" в аннексированном Крыму, Севастополе и шести регионах РФ.
Глава Кремля Владимир Путин ввел "уровень повышенной готовности" на территориях Центрального федерального округа (в том числе, Москва) и Южного федерального округа.
Об этом сообщили российские информагентства.
Уровень повышенной готовности означает, что главы регионов этих округов смогут:
- вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- ограничивать движение транспортных средств и осуществление их осмотра;
- усиливать охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов;
- вести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Также главы регионов будут:
- проводить мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне;
- организовывать мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- получать полномочия по реализации мер по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, военных формирований, органов и потребностей населения.
"Военное положение" Путина: что это значит
Напомним, 19 октября во время заседания Совбеза Путин ввел "военное положение" на временно захваченных территориях Украины. Это значит, что Россия теперь открыто продолжит воровать украинское имущество и вывозить его на свою территорию, забирать у людей их имущество и проводить полную мобилизацию на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
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