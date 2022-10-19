Путин ввел "уровень повышенной готовности" в Москве: что это значит

Российский диктатор Владимир Путин ввел уровень повышенной готовности на территориях Центрального федерального округа (включая Москву) и Южного федерального округа.

Об этом говорится в "указе" о введении "военного положения" на оккупированных украинских территориях, которые Путин "присоединил" к РФ, текст документа публикуют пропагандистские РосСМИ.

"Высокопоставленные должностные лица (исполнительные органы) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия принимать решения относительно определенных мер по территориальной обороне и гражданской обороне, мер по защите населения и территории по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, а также полномочий реализовать меры по удовлетворению потребностей вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и потребностей населения", — говорится в документе.

Согласно "указу", главы регионов этих двух округов смогут:

Введите специальный способ работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и коммуникаций, энергетических сооружений.

Ограничивать движение транспортных средств и их проверку.

Усиливать защиту общественного порядка и обеспечить общественную безопасность, защиту военных, важных государственных и специальных объектов.

Для контроля работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и коммуникаций, работы с типографскими домами, компьютерными центрами и автоматизированными системами, использование их работы для защиты.

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Кроме этого, должностные лица будут:

Вводить меры по территориальной обороне и гражданской обороне.

Организовывать мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Получают власть, чтобы реализовать меры по удовлетворению потребностей вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских подразделений, тел и потребностей населения.

"Перечень конкретных мер определяется губернаторами с учетом текущей ситуации и возникновения рисков в соответствующем регионе", – пишут российские средства массовой пропаганды.

Реакция Украины на "указ" Путина о "военном положении" на оккупированных территориях

В среду, 19 октября, российский диктатор Владимир Путин ввел "военное положение" на территориях квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" и частях Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, в восьми регионах вводится "средний уровень реагирования". Это аннексированные Крым и Севастополь, а также регионы, граничащие с Украиной — Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. "Указ" должен заработать с полуночи 20 октября.

Представители украинских властей считают это решение признаком агонии режима Путина. Впрочем, они не исключают, что оно добавит проблем жителям оккупированных территорий. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал, что "введение "военного положения" следует рассматривать только как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой".

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