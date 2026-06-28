Путин выдал новые заявления о войне в Украине и целях РФ: что он сказал

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация для РФ якобы остается "под контролем", а Запад не может победить Россию на поле боя.

Об этом он сказал во время съезда партии "Единая Россия", где также говорил о предстоящих выборах в Госдуму.

Путин утверждал, что Украина якобы "отступает по всей линии фронта", а Россию, по его словам, пытаются "убрать как мировой фактор".

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Он также заявил, что Москва корректирует отдельные планы так называемой СВО с учетом текущей ситуации, однако все стратегические цели якобы будут реализованы.

"Россию пробуют на зуб... Мы корректируем некоторые планы СВО с учетом текущей ситуации, но все стратегические цели будут реализованы", - сказал Путин.

Отдельно российский диктатор говорил о выборах в Госдуму. По его словам, они должны пройти в установленные сроки и "в строгом соответствии с законом".

Путин заявил, что даст поручение по безопасности выборов и "защите от попыток внешней манипуляции".

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Он также назвал предстоящую кампанию "проверкой на прочность политической системы" и утверждал, что конкуренция на выборах будет "открытой и честной".

Война в Украине

Ранее издание The Independent писало, что Россия показывает признаки военного и дипломатического истощения в войне против Украины. На фоне успешных ударов Сил обороны Украины по российской нефтяной инфраструктуре и логистическим узлам президент РФ Владимир Путин выступил с публичным заявлением о готовности вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

Напомним, в ISW отметили, что проблемы в РФ уже невозможно скрыть. В стране назревает масштабный кризис, экономика трещит по швам, но кремлевские чиновники до сих пор отчитываются об «успехах».

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