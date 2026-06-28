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Путин выдал новые заявления о войне в Украине и целях РФ: что он сказал
Российский диктатор Владимир Путин на съезде "Единой России" снова повторил заявления о якобы контроле ситуации на фронте и "реализации стратегических целей".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ситуация для РФ якобы остается "под контролем", а Запад не может победить Россию на поле боя.
Об этом он сказал во время съезда партии "Единая Россия", где также говорил о предстоящих выборах в Госдуму.
Путин утверждал, что Украина якобы "отступает по всей линии фронта", а Россию, по его словам, пытаются "убрать как мировой фактор".
Он также заявил, что Москва корректирует отдельные планы так называемой СВО с учетом текущей ситуации, однако все стратегические цели якобы будут реализованы.
"Россию пробуют на зуб... Мы корректируем некоторые планы СВО с учетом текущей ситуации, но все стратегические цели будут реализованы", - сказал Путин.
Отдельно российский диктатор говорил о выборах в Госдуму. По его словам, они должны пройти в установленные сроки и "в строгом соответствии с законом".
Путин заявил, что даст поручение по безопасности выборов и "защите от попыток внешней манипуляции".
Он также назвал предстоящую кампанию "проверкой на прочность политической системы" и утверждал, что конкуренция на выборах будет "открытой и честной".
Война в Украине
Ранее издание The Independent писало, что Россия показывает признаки военного и дипломатического истощения в войне против Украины. На фоне успешных ударов Сил обороны Украины по российской нефтяной инфраструктуре и логистическим узлам президент РФ Владимир Путин выступил с публичным заявлением о готовности вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.
Напомним, в ISW отметили, что проблемы в РФ уже невозможно скрыть. В стране назревает масштабный кризис, экономика трещит по швам, но кремлевские чиновники до сих пор отчитываются об «успехах».