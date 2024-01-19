Путин выделил средства на поиск зарубежной недвижимости со времен Российской империи

Речь идет о недвижимости за границами РФ со времен СССР и Российской империи.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту недвижимости за границами РФ, но принадлежащей ей за период со времен СССР и Российской империи.

Об этом говорится в The Moscow Times.

Глава Кремля поручил розыск Управлению делами президента и МИД России.

Денежные средства, согласно указу, предназначены для покрытия расходов, связанных с "осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав и юридической защитой этого имущества".

Замороженные активы в ЕС: что известно

В январе 2024 года страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов от 300 миллиардов долларов замороженных активов России в интересах Украины.

В ответ на эти действия лица, находящиеся у власти в РФ, начали угрожать возможными судебными разбирательствами и обещали зеркальный ответ в случае конфискации российских активов.

Кремль рассматривает любые попытки конфискации как "прямую кражу", заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) поддержал право стран конфисковывать российские активы на своей территории.

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