Валерий Герасимов / © ТСН.ua

Реклама

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов находится под большим давлением. Кремль очень недоволен его работой и фальшивыми отчетами по фронту. Так что российский глава Владимир Путин поставил Герасимову дедлайн взять Покровск до середины ноября. Этот приказ является последней возможностью для генерала сохранить свой пост.

Агенты «АТЕШ» среди офицеров одной из группировок ВС РФ сообщили об этом 29 октября.

«На фоне этого ультиматума на Покровском направлении фиксируется резкое усиление „мясозакидывания“. Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой», — рассказывает «АТЕШ».

Реклама

Недоверие к Герасимову возросло из-за недостоверного информирования о ситуации, в частности из-за недавней лжи об «окружении» подразделений СОУ. Даже российские пропагандисты откровенно признают, что отчеты генерала не соответствуют действительности.

Провал сделки под Покровском гарантирует отставку Герасимова. Наиболее вероятным кандидатом в его замену считается генерал-полковник Виктор Познихир.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко оценил угрозу для трех городов Донбасса и объяснил, почему Украина не может эффективно противостоять наступлению.

По словам эксперта, есть большой риск потерять Покровск, где идут уличные бои, а враг уже захватил район железнодорожного вокзала. Не менее сложна ситуация и вокруг Мирнограда, куда пытается добраться противник.