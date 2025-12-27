Путин выдвинул ультиматум: грозится продолжать войну, если Украина не пойдет на его условия

Владимир Путин / © Associated Press

Глава страны-агрессорки Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о войне против Украины. Он фактически выдвинул Киеву ультиматум, угрожая продолжать боевые действия, пока Москва не достигнет своих захватнических целей, если украинские власти откажутся от капитуляции под видом «мира».

«Если Киев не желает закончить дело миром, Россия решит все задачи СВО вооруженным путем», — заявил российский диктатор.

Кроме угроз, глава Кремля попытался успокоить российскую аудиторию традиционными мантрами о том, что война якобы идет по сценарию Москвы.

«Все задачи, стоящие перед ВС РФ в СВО, выполняются в соответствии с замыслом», — утверждает Путин, игнорируя колоссальные потери собственной армии и экономические последствия для России.

Напомним, Россия публично демонстрирует готовность к переговорам, однако, по оценке западных экспертов, эти сигналы являются лишь имитацией диалога. Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд отмечает, что Кремль использует переговорную игру для введения в заблуждение международного сообщества и давления на Украину с целью навязать ей ультиматумы.

Эксперт подчеркивает, что завершение войны представляет угрозу власти Владимира Путина, ведь российская экономика и общество глубоко милитаризованы, а резкий переход к миру может спровоцировать внутренний кризис. По его словам, реальные перспективы мира возможны лишь при условии усиления военного давления на фронте и более жестких экономических санкций против РФ, несмотря на временную поддержку России со стороны Китая.