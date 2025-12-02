Путин выдвинул ультиматум в отношении Украины и пригрозил морской блокадой: детали заявления

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин выступил с очередными заявлениями по поводу войны против Украины, пытаясь оправдать агрессию и одновременно усиливая угрозы.

Об этом пишут РосСМИ.

Путин утверждает, что Россия «действует в Украине хирургическим способом» и что это якобы «не война в прямом смысле слова». Так Кремль продолжает манипулятивно изменять формулировки, пытаясь скрыть свои преступления и масштабы вторжения.

По словам Путина, РФ готова расширить удары по морской инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским танкерам. Он пригрозил не только портам, но и любым судам, которые заходят в украинские гавани.

Заявление Путина также касалось возможного перекрытия выхода Украины к морю. Он заявил, что это может стать ответом на пиратство — так в Кремле называют успешные украинские атаки на российские суда.

Такие угрозы вкладываются в традиционную риторику Кремля, направленную на давление и устрашение, особенно на фоне успехов Украины в Черном море и на маршрутах экспорта.

Напомним, морские дроны СБУ поразили два подсанкционных нефтетанкера «теневого флота» РФ KAIRO и VIRAT в Черном море. Во время атаки судна были пустыми и направлялись на погрузку в порт Новороссийск. По информации источника, танкеры могли перевозить нефти почти на 70 миллионов долларов и помогали Кремлю обходить санкции.