Путин вырезал сердце косули и дал его Берслускони: друг экс-премьера Италии поделился воспоминаниями

Чикитто охарактеризовал отношения Путиным и Берлускони "психологической гомосексуальностью".
Экс-сенатор от партии "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикитто утверждает, что ныне покойный экс-премьер страны Сильвио Берлускони был свидетелем того, как во время их совместной охоты в 2013 году президент России Владимир Путин вырезал сердце косули.
Об этом Чикитто рассказал в интервью Corriere della Sera.
Бывший сенатор утверждает, что Берлускони, несмотря на дружбу с Путиным, по меньшей мере раз усомнился в нем. Это произошло во время их совместного отдыха в 2013 году на даче в России.
Как рассказал Чикитто, во время отдыха экс-премьер Италии согласился пойти с президентом РФ на охоту, хотя "никогда не касался ружья".
"Когда мы шли по снегу, он увидел двух косуль и указал мне на одну из них: "Это твоя. Стреляй". Я дал ему понять, что я и мертвым не буду стрелять. Поэтому он выстрелил в обоих и убил их", – пересказал политик слова Берлускони.
После этого Путин спустился к убитым косулям, четвертовал одно из животных и вырезал его сердце.
"Потом он попросил мужчину с сопровождения подать ему деревянный поднос, дал его мне и положил на нее окровавленный кусок мяса: "Это будет необычайная еда". У меня был шок. Я спрятался за деревом и меня стошнило", — пересказал друг Берлускони его слова.
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Чикитто охарактеризовал отношения Путиным и Берлускони "психологической гомосексуальностью". Политики восхищались друг другом, их отношения были совершенно равными.
"Путин считал этого итальянского предпринимателя, который контролировал телевидение и сумел прорваться в политику, гениальным. В свою очередь Берлускони считал его прагматиком, способным управлять такой страной, как Россия, и с которым можно многое делать вместе: от бизнеса до женщин", — рассказал бывший итальянский сенатор.
Политик также выразил мнение, что Берлускони допустил ошибку в том, что он "абсолютно не учел культурный бэкграунд Путина". Президент РФ же ориентировался на российских самодержцев Петра Первого, Ивана Грозного и Иосифа Сталина.
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