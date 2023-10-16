Путин высказался о контрнаступлении и потерях Украины: насмешил заявлением

Российский диктатор Владимир Путин высказался о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он говорит, что "результатов он пока не дал".

Об этом он рассказал в эфире Центрального телевидения Китая.

“С 4 июня продолжается контрнаступление. Пока результатов нет, есть лишь огромные потери – в соотношении примерно один к восьми”, – сказал российский диктатор.

Что интересно, лицо Путина в момент ответа на вопрос журналиста очевидно говорит о том, что он либо не владеет никакой точной информацией, либо буквально врет.

Напомним, что Путин сменил риторику о провальном наступлении россиян на Авдеевку. Россияне в информационном пространстве уменьшают ожидания по поводу продвижения захватчиков на фронте в Украине.