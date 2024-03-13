Путин высказался о вступлении Финляндии в НАТО и пригрозил "системами поражения" на границе

Мол, раньше у России и Финляндии были "идеальные отношения".

Президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что ему непонятно решение соседней Финляндии стать членом НАТО и даже пригрозил установить на границе российские системы поражения.

Об этом глава Кремля заявил в интервью российским пропагандистам.

"Фюрер" заявил, что у России и Финляндии были "идеальные отношения". Мол, именно поэтому он "не понимает", почему в Хельсинки после начала полномасштабной войны против Украины решили избавиться от нейтралитета и взяли курс на вступление в Североатлантический альянс.

"У нас и войск там не было, мы все войска оттуда забрали, с финской границы. Зачем они это сделали? По-моему, сугубо по политическим соображениям. Наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то "зонтиком", — высказался Путин .

Вступление страны в НАТО он назвал "бессмысленным шагом" для интересов Финляндии. Поэтому диктатор пригрозил усилением границы между двумя странами.

"У нас не было там войск, теперь будут. Не было систем поражения, теперь появятся", – заявил российский президент.

Как сообщалось, новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб считает маловероятным нападение агрессорки России на его страну.

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