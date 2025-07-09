Путин выставил Трампа дураком: CNN о резком изменении заявлений президента США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Вчерашнее заявление Дональда Трампа с критикой в адрес диктатора Путина свидетельствует, что главе Белого дома, похоже, врывается терпение.

Почему Трамп резко изменил мнение о Путине, и почему это произошло именно сейчас, говорится в аналитической статье Аарона Блейка на CNN.

Автор напомнил, что пять месяцев назад президент Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин — вторгшийся в Украину человек — хочет мира в Украине.

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«Я считаю, что он желает мира. Я имею в виду, что его очень хорошо знаю. Да, я думаю, что он хочет мира. Я думаю, что он сказал бы мне, если бы не хотел… Я доверяю ему в этом вопросе», — говорит тогда новоизбранный американский президент.

Однако сейчас Трамп «запел совсем другую песню». После нескольких дней высказывания недовольства своим последним телефонным разговором с Путиным, Трамп пошел еще дальше на заседании Кабинета министров. Он предположил, что человек, за которого он поручался и годами странным образом не критиковал, может быть ненадежным собеседником.

Действительно Трамп встал на сторону Украины

Аналитик размышляет, действительно ли Трамп отвернулся от Путина и прочно занял позицию Украины. Ведь политик неоднократно за последние 10 лет сигнализировал, что хочет выглядеть непредсказуемым на мировой арене.

Блейк не исключает, что последние публичные комментарии Трампа являются попыткой оказать давление на Путина, а не сигналом о решительном изменении политики его администрации. Достаточно примечательно, что американский президент во вторник отказался поддержать пакет новых санкций против России.

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«Но резкая критика Путина — это тоже карта, которую Трамп крайне неохотно разыгрывает. Едва ли не единственный другой раз, когда он зашел так далеко, был вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году. Трамп коротко назвал вторжение России ужасающим», — говорится в статье.

Как быстро он может изменить свое мнение

По мнению автора, главный вопрос состоит в том, окажется ли сегодняшняя смена Трампа столь же быстротечна, как и тогда — в 2022-м.

В издании предполагается, что, вероятно, президент США начинает осознавать, что его цели в Украине несовместимы с целями Путина.

Ведь для Трампа всегда главное — одержать «победу» — в этом случае мирное соглашение, которое он обещал, но не смог достичь в первый день своего президентства.

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«Казалось, что его не очень беспокоит, как на самом деле выглядит это мирное соглашение, и он пошел на огромные уступки со стороны Украины. Но Путин почти не дал никаких признаков того, что он действительно заинтересован заключать соглашение, предусматривающее что-либо, кроме получения всей Украины», — отмечает Брюс.

Комментарии же Трампа во вторник были не просто жесткими относительно Путина; они отражали более глубокое разочарование тем, что его диктатор так его подставил. Возможно, Трамп искренне верил в свое мастерство заключать сделки, и он чувствует, что Путин выставил его дураком.

Скорее всего, Трамп пришел к такому выводу — хоть и с опозданием — после событий на прошлой неделе. Вскоре после его разговора с Путиным Россия совершила самую большую в истории атаку беспилотников на Украину.

«И никто не должен недооценивать роль гордости и внутренней политики во всем этом. Трамп дал Путину больше презумпции невиновности, чем практически любой другой западный лидер, о чем свидетельствуют его февральские комментарии. Как и в других зарубежных областях, он решительно отказывается делать моральные суждения… Но выбор стороны в войне в Украине — это не только вопрос морали; это тоже вопрос реальной политики. И, возможно, этот последний расчет, гораздо более важный для Трампа, меняется. Только время покажет», — подытожили в статье.

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Напомним, что Дональд Трамп удивил резким заявлением о Путине и заявил, что российский диктатор осыпает всех кучею лжи.

Также Трамп заявил, что возобновил военную помощь Украине.