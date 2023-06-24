Путин выступит со срочным обращением на фоне тревожных событий в России — Кремль

О чем Путин будет говорить — в Кремле не

Российский президент-диктатор Владимир Путин в ближайшее время обратится к гражданам из-за неспокойных событий, которые сейчас происходят на территории страны.

Об этом сообщил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, передают российские ОМП.

О чем будет говорить хозяин Кремля – Песков не сообщил.

Заметим, что после заявления главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который поздно вечером 23 июня объявил "войну" против российского Министерства обороны и Генштаба, это первая реакция Кремля.

"Война" Пригожин против Минобороны РФ

Напомним, в ночь на 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы вошли в Ростов и взяли город под контроль. Этому предшествовало, что ранее главарь террористической группировки Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по тылам его НДС и убили многие боевики.

После этого в Москве и Подмосковье ввели антитеррористические меры, направленные на усиление мер безопасности. Российские губернаторы заявили, что ввели дополнительный контроль на дорогах, возможно ограничение проведения массовых мероприятий.

Тем временем прессслужба Пригожина заявила о "захвате" Воронежа, будто все военные объекты находятся под контролем "вагнеровцев".

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