Путин вывел РФ из международного Договора об открытом небе: что это значит

Документ подписали в 1992 году 23 страны-участницы ОБСЕ.

Российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об открытом небе.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также читайте В США сообщили России, что не будут возобновлять договор об открытом небе

После того, как закон заработает, иностранным разведывательным самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве Российской Федерации. Свое решение Москва объяснила тем, что ранее из договора вышли Соединенные Штаты, а это "нарушило баланс интересов, а также создало угрозу национальной безопасности России". "В связи с этими обстоятельствами принято решение о выходе Российской Федерации из договора", — говорится в сообщении.

Следует заметить, Договор об открытом небе — международный документ, который позволяет свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве той или иной страны. Его подписали в марте 1992 года в Хельсинки представители 23 стран-участниц ОБСЕ.

Как сообщалось, в январе этого года Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. Ранее, осенью 2020 года, процедуру выхода начали Соединенные Штаты. Решение принял тогдашний президент Дональд Трамп.

Соединенные Штаты вышли из договора об открытом небе: как это может отразиться на Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку