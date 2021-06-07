Путин вывел РФ из международного Договора об открытом небе: что это значит

Документ подписали в 1992 году 23 страны-участницы ОБСЕ.
Российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об открытом небе.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
После того, как закон заработает, иностранным разведывательным самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве Российской Федерации. Свое решение Москва объяснила тем, что ранее из договора вышли Соединенные Штаты, а это "нарушило баланс интересов, а также создало угрозу национальной безопасности России". "В связи с этими обстоятельствами принято решение о выходе Российской Федерации из договора", — говорится в сообщении.
Следует заметить, Договор об открытом небе — международный документ, который позволяет свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве той или иной страны. Его подписали в марте 1992 года в Хельсинки представители 23 стран-участниц ОБСЕ.
Как сообщалось, в январе этого года Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. Ранее, осенью 2020 года, процедуру выхода начали Соединенные Штаты. Решение принял тогдашний президент Дональд Трамп.