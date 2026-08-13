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Путин вызверился на Японию и заговорил о "территориальных угрозах" для России: аналитики ISW указали на тревожные шаги
Россия усиливает риторику по отношению к Японии на фоне изменения оборонной политики Токио. Путин заявил о росте «потенциала конфликта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подверг критике японское правительство.
Российский диктатор Владимир Путин вместе с командующим Тихоокеанского флота России Виктором Лииной подвергли резкой критике политику безопасности Японии во время завершающего этапа военных учений в Южно-Сахалинске. Москва пытается заблокировать оборонные инициативы Токио.
Об этом сообщают в Институте изучения войны.
Кремль пытается сдержать Японию от более жесткой оборонительной позиции
Выступая на Сахалине, российский диктатор выразил обеспокоенность ростом «потенциала конфликта» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его мнению, это связано с тем, что НАТО просачивается в регион, создает там новые военно-политические блоки и развертывает новые системы вооружения.
Отдельное возмущение главы Кремля вызвала обновленная оборонная концепция Токио, в которой РФ причислили к перечню ключевых вызовов. Путин заявил, что Россия «не угрожает Японии», а введенные санкции и воинственная риторика из-за вторжения в Украину якобы неспровоцированные.
В то же время Путин заявил, что у России нет территориальных претензий к Токио, однако сразу же намекнул: стремление Японии вернуть под свой контроль Курильские острова является прямой угрозой для РФ.
Диктатор также раскритиковал нынешнее японское правительство и призвал возобновить диалог в том формате, который существовал при премьер-министре Синдзо Абе.
Адмирал Виктор Лиина поддержал Путина и повторил замечания по повышению военных расходов и изменению оборонного курса Японии.
Несмотря на жесткость заявлений, реакция Москвы на японскую Белую книгу по обороне оказалась сдержаннее позиции Пекина, который обвинил Токио в «раздувании угрозы со стороны КНР для оправдания собственной ремилитаризации».
Кремль стремится заставить Японию учитывать российские интересы в регионе, но в то же время пытается сохранять публичную дистанцию от крайне агрессивной риторики Китая.
РФ высказала территориальные претензии Японии
Напомним, Россия планирует переименовать остров Малые Курилы и установить там мемориальную доску в честь советского разведчика Рихарда Зорге, о чем сообщает The Diplomat. В Токио обеспокоены этими действиями, поскольку считают эти территории японскими.
Москва уже не впервые использует подобную политику памяти для подкрепления своих претензий: в 2012 и 2017 годах объекты на Курилах называли в честь советских разведчиков и военных, причастных к захвату островов, а в 2022 году предлагалось перезахоронить останки Зорге из Токио на один из Курил.
Спор за четыре южных острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — длится более 80 лет — с тех пор, как советские войска оккупировали их в 1945 году. Япония считает контроль России незаконной оккупацией, отмечая, что спорные острова не входят в группу Курил, от которых она отказалась по Сан-Францисскому договору 1951 года.
Россия отвергает эти претензии и заявления об оккупации, считая собственный суверенитет над территориями безоговорочным.