Путин забаррикадировался в Москве: почему диктатор боится покидать столицу

Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин с начала года резко сократил свою публичную активность. Глава Кремля фактически забаррикадировался в столице и почти не выезжает за ее пределы на фоне падения рейтингов и напряженной геополитической ситуации.

Об этом пишет Wirtualna Polska со ссылкой на независимую российскую журналистку Фариду Рустамову.

Почему Путин скрывается от россиян

По данным журналистки, в первом квартале этого года количество публичных выступлений диктатора упало почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже если учесть заранее записанные встречи, то снижение активности достигает около 20 процентов.

Изменения касаются и передвижений внутри страны. С января по март Путин официально покидал Москву лишь один раз — для поездки в Санкт-Петербург. Для сравнения, год назад таких региональных поездок было три, в 2024 году – 13, а в 2019 – восемь. Источники утверждают, что администрация Кремля сейчас сосредоточена исключительно на личном комфорте президента.

Путин, безусловно, не считает, что стал менее активным. Он этого просто не замечает», — отмечает источник, близкий к Кремлю.

Страх перед Израилем и информационный ГУЛАГ

Эксперты объясняют такое поведение сразу несколькими факторами: возрастом диктатора, подготовкой к весенне-летнему наступлению в Украине и сильным геополитическим напряжением. В частности, уничтожение иранского руководства испугало главу Кремля, заставив его еще глубже скрыться в своем бункере.

Как рассказал дипломат и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, Путина больше всего вывело из равновесия заявление израильских спецслужб о тотальном наблюдении за Тегераном через уличные камеры. Из-за паники диктатора в Москве уже длительное время фиксируются серьезные перебои с мобильным интернетом, а российские власти строят настоящий информационный ГУЛАГ, чтобы изолировать население от внешнего мира.

Между тем, привычная тактика дистанцирования от непопулярных решений дает сбой. Диктатор проигнорировал протесты фермеров под Новосибирском и жалобы на блокирование связи, поэтому последние опросы российского государственного центра изучения общественного мнения фиксируют самый низкий уровень поддержки Путина с начала полномасштабного вторжения.

Также в России на фоне войны против Украины и внутренних проблем снова заговорили о возможном «дворцовом перевороте» против Владимира Путина . Последние события — отключение Интернета в Москве, перебои в работе мессенджеров и новые ограничения информации только усилили эти предположения.