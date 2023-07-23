Путин заблокировал "зерновое соглашение": Китай в ярости обратился к Россие

Китай надеется, что заинтересованные стороны будут работать вместе с соответствующими агентствами ООН, чтобы "обеспечить международную продовольственную безопасность".

Китай призвал Россию как можно скорее возобновить "зерновое соглашение", поскольку экспорт зерна оказывает большое влияние на обеспечение продовольственной безопасности в мире.

Об этом призвал заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Ген Шуан, передает CGTN.

"Черноморская зерновая инициатива" и меморандум о взаимопонимании по экспорту продовольствия и удобрений из Российской Федерации имеют большое значение для обеспечения глобальной поставки продовольствия и стабилизации мирового продовольственного рынка. Их следует внедрять сбалансированно, комплексно и эффективно, а законные беспокойства заинтересованных сторон должны быть рассмотрены", — цитирует издание Шуана.

Он добавил, что Китай надеется, что заинтересованные стороны будут работать вместе с соответствующими агентствами ООН, будут укреплять диалог и консультации, придерживаться принципа взаимной выгоды, будут искать сбалансированное решение по законным беспокойствам всех сторон и как можно быстрее возобновят экспорт зерна и удобрений из России и Украины, чтобы "обеспечить международную продовольственную безопасность".

Китайский дипломат подчеркнул, что ситуация в Украине продолжает обостряться и важные объекты гражданской инфраструктуры подвергаются нападениям со стороны России.

"Китай призывает заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, а также приложить все усилия для сдерживания расширения конфликта и предотвращения развертывания гуманитарного кризиса в больших масштабах", — сказано в заявлении.

Напомним, в ГУР ответили, какие страны больше всего пострадают из-за выхода РФ из "зернового соглашения".

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