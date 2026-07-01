"Путин загнан в угол": бывший глава Пентагона дал неожиданный совет Трампу

Трампу советуют поддержать Украину / © ТСН.ua

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Бывший министр обороны США Леон Панетта призвал президента Дональда Трампа встать на сторону Украины, подчеркнув, что именно у нее больше шансов одержать победу в войне, которую против нее ведет Российская Федерация.

Об этом он заявил в эфире NewsNation, сообщает The Hill.

По словам бывшего главы Пентагона, российский лидер Владимир Путин после ударов украинских беспилотников по Москве оказался в сложной ситуации и фактически не имеет четкого представления о дальнейших действиях.

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«Сейчас совершенно очевидно, что Путин загнан в угол и не совсем понимает, что делать. Ему стоило бы согласиться на какое-то перемирие, однако, зная его, он и впредь будет сопротивляться, а Россия заплатит за это высокую цену», — заявил Панетта.

Бывший глава министерства обороны США подчеркнул, что важнейшей поддержкой для Киева по-прежнему является предоставление всего необходимого вооружения, которое позволит Украине усилить давление на Россию и продемонстрирует Кремлю бесперспективность продолжения войны.

Панетта также подчеркнул необходимость жесткой позиции Белого дома в отношении российского руководства, призвав Дональда Трампа противостоять политике Кремля.

«Путин не победит ни при каких обстоятельствах. Президенту было бы разумно поддержать ту сторону, которая выиграет эту войну, а это — Украина», — подчеркнул бывший министр обороны США.

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По его мнению, дальнейшая военная помощь со стороны Вашингтона способна не только укрепить обороноспособность Украины, но и ускорить стратегическое поражение России в войне, которая длится уже четвертый год.

Напомним, президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию и отметил прогресс Украины в войне против государства-агрессора.

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