Путин заговорил о борьбе "за выживание государственности" и пожаловался на Запад: "Водили за нос"

Путин пожаловался, что Запад 8 лет "водил Россию за нос", а он пытался "мирным путем разрешить конфликт на Донбассе".
Российский диктатор Владимир Путин в Бурятии заявил, что сейчас РФ сражается "за выживание государственности".
Его заявления приводят российские пропагандистские СМИ.
"Если для Запада в ситуации с Украиной идет речь об улучшении геополитического состояния, то для России это борьба за выживание государственности. Россиянам необходимо выявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и тогда будет победа", — размечтался Путин.
Кроме этого, президент страны-агрессорки пожаловался, что Запад 8 лет "водил Россию за нос", а он пытался "мирным путем разрешить конфликт на Донбассе".
"Россия восемь лет пыталась уговорить западных партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали Москву и водили за нос", — сказал он.
Кстати, российский диктатор Владимир Путин 14 марта прибыл с визитом в Бурятию. Там он побеседовал с рабочими авиационного завода о войне в Украине.
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