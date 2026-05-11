Путин заговорил о "конце войны" в Украине: в ISW раскрыли настоящий замысел Кремля

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления на параде в Москве 9 мая прибег к очередным манипуляциям, намекнув на якобы скорое завершение войны в Украине. Однако за этой риторикой скрывается только желание успокоить внутреннюю аудиторию, поскольку Кремль не отрекается от своих захватнических целей.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин “играет словами” про войну

Отвечая на вопрос о западной помощи Украине в ударах по объектам в РФ, диктатор издал туманную фразу: «вопрос подходит к концу».

Российские пропагандистские ресурсы мгновенно подхватили это изречение, подавая его как анонс «быстрого мира». На самом же деле Путин лишь повторил набор фейковых оправданий агрессии, не предоставив никаких доказательств того, что Россия готова прекратить террор.

Фокус РФ на убийствах вместо переговоров

Аналитики отмечают, что подлинные намерения агрессора выдало заявление об отсутствии техники на параде. Путин прямо заявил, что хочет разрешить оккупационным войскам «сосредоточиться на окончательном поражении Украины».

Сообщается, что вывод техники из парадов для нужд фронта и акцент на «окончательном поражении» свидетельствуют о том, что Москва до сих пор грезит максималистскими целями — полной ликвидацией украинской государственности.

Также аналитики заметили, что о возможных переговорах, российский диктатор остался верен своей имперской манере. Он снова потребовал, чтобы любая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским проходила исключительно в Москве, фактически исключив возможность переговоров на нейтральных площадках.

Зачем это Кремлю?

По выводам ISW, такая игра «в миротворца» направлена на россиян, которые все больше испытывают последствия более четырехлетней авантюры Кремля. Поскольку российское ПВО не способно защитить собственные территории от дальнобойных ударов, диктатору приходится кормить население иллюзиями о «скором завершении» конфликта, который он сам и начал.

Парад на 9 мая — последние новости

Напомним, Владимир Путин сделал неожиданное заявление о «завершении» войны в Украине после провального парада. Российский диктатор снова пофантазировал о ходе боевых действий.

Ранее аналитики отмечали, что ограниченный формат парада 9 мая в Москве продемонстрировал утрату Кремля прежней уверенности и роста уязвимости режима.

Также мы писали, что сокращенный формат парада на 9 мая на Красной площади в Москве опровергает заявления хозяина Кремля о том, что война против Украины идет хорошо.

К слову, российский оппозиционер Михаил Ходорковский назвал Путина «глубоко испуганным, стареющим диктатором».

