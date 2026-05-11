Путин заговорил о конце войны в Украине: что стоит за заявлением Кремля

Путин и война в Украине / © Associated Press

Президент РФ Владимир Путин сделал неожиданное заявление во время мероприятий к 9 мая, предположив, что конфликт в Украине «приближается к завершению». Эти слова стали одним из первых намеков Кремля на возможное изменение риторики в отношении войны, которая длится уже более четырех лет.

Об этом говорится в материале CNN.

Заявление прозвучало на фоне традиционных военных торжеств в Москве, где Путин обычно демонстрирует силу и подчеркивает продолжение так называемой «специальной военной операции». В этот раз, однако, он не повторил максималистские тезисы о достижении всех заявленных целей, в частности «демилитаризации Украины» и контроля над Донбассом, которые остаются невыполненными.

Аналитики отмечают, что подобная риторика может стать попыткой Кремля сохранить иллюзию возможных переговоров и одновременно отреагировать на внутреннее давление в России. В последнее время в стране усиливаются дискуссии по поводу экономических потерь, продолжительности войны и быстро истощаемых человеческих ресурсов.

В материале отмечается, что российская экономика испытывает все большее давление, а общественное недовольство постепенно растет даже в условиях жесткого контроля. В то же время Кремль сталкивается с нехваткой новых военных, что затрудняет продолжение интенсивных боевых действий.

Параллельно, несмотря на дефицит живой силы, Украина активно использует беспилотные технологии, что позволяет сдерживать продвижение российских войск на фронте. Это существенно изменило характер боевых действий и усложнило достижение стратегических целей Москвы.

Отдельно отмечается, что изменения в риторике Путина могут быть связаны и с политическими факторами — в частности попытками балансировать между элитами и общественными настроениями в России, где все чаще звучит усталость от войны.

Тем не менее, аналитики предостерегают, что говорить о реальном приближении мира рано, ведь боевые действия продолжаются, а позиции сторон остаются противоположными.

