Путин заговорил о возобновлении переговоров по Украине: когда их могут провести

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине в 10 числах ноября. Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил на встрече со спецпосланником Стивом Уиткоффом.

О состоявшихся в Санкт-Петербурге деталях этих переговоров сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

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По его словам, ситуация на Украине стала центральной темой разговора. Ушаков отметил, что Уиткофф назвал решение России положительным шагом и подчеркнул, что готовность к трехсторонним переговорам будет воспринята Дональдом Трампом с большим удовольствием.

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На встрече Путин традиционно придумывал «победы», заявив о якобы полной инициативе российских войск на фронте. Кроме этого, он мечтательно фантазировал о каких-то «масштабных» совместных экономических проектах из США, а через видеосвязь к этим обсуждениям присоединился Джаред Кушнер со своими комментариями.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, в Норвегии Владимир Зеленский провел переговоры с представителями США по окончании войны. Стороны обсудили гарантии безопасности и дальнейшие шаги, а наработанные предложения должны были передать России.

В свою очередь, в РФ заявили, что будут рассматривать предложения представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако не собираются идти на политические уступки.

Впоследствии Стив Уиткофф во время встречи с «фюрером» РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах и о «почве для прекращения огня».

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