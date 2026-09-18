Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о передаче во временное внешнее управление российских активов швейцарской компании Nestlé, а также французских Auchan и Lemano Pro (бывшая Leroy Merlin). Теперь управлять их бизнесом в России будет фирма «Л.Е.В. Менеджмент».

Об этом сообщает издание CNBC.

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Реакция Nestlé и последствия для иностранного бизнеса в России

В ответ швейцарский производитель кофе Nescafé и шоколадных батончиков KitKat заявил, что изучает нормативный акт.

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«Nestlé стремится принять все необходимые меры для защиты своих прав и обеспечения непрерывности бизнес-операций в интересах всех заинтересованных сторон, в том числе своих сотрудников», — говорится в заявлении компании.

После обнародования этой информации акции Nestlé в пятницу утром снизились на 2,2%. Представители Auchan и Lemano Pro на момент выхода материала CNBC не предоставили оперативные комментарии. Эксперты считают, что это решение является первым шагом к изъятию имущества и его передаче лояльным Кремлю бизнесменам.

Как действует механизм изъятия активов компаний из «недружественных стран»

Сообщается, что механизм временного изъятия имущества действует с 2023 года, когда в РФ был принят указ, позволяющий перебирать контроль над активами предприятий из так называемых недружественных стран.

По этому алгоритму российские власти уже взяли под контроль местные подразделения ряда международных компаний, среди которых датская пивоваренная корпорация Carlsberg, французский производитель молочных продуктов Danone и финский энергетический концерн Fortum.

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Хотя Швейцария не является членом ЕС, после 2022 года она поддержала большинство европейских санкций против России. Поэтому Москва заявила, что страна потеряла свой нейтралитет. В самой Швейцарии это вызвало споры, так что в конце месяца граждане будут решать судьбу нейтрального статуса на референдуме.

Почему изымают активы западных компаний — заявление Кремля

Как сообщает российское издание «РБК», спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что главным фактором передачи активов во внешнее управление стала регистрация их владельцев в государствах, которые Россия считает недружественными.

«Речь идет о европейских компаниях, о компаниях из недружественных стран. И конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны», — заявил Песков.

Песков заявил, что решение приняли также из-за участия этих стран в действиях против России, в частности из-за якобы ударов по ее экономической инфраструктуре. Он добавил, что речь идет только о внешнем управлении, а решений по продаже или передаче активов пока нет.

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Что известно о управляющей компании «Л.Э.В. Менеджмент»

Песков не объяснил, почему для управления избрали именно компанию «Л.Е.В. Менеджмент», а лишь заявил, что она лучше всего подходила по требованиям.

По данным источника, руководителем АО «Л.Е.В. Менеджмент» является генерал МВД РФ Андрей Краюшкин, назначенный на должность 10 сентября за неделю до публикации указа Путина. В штате данной структуры значится один сотрудник, а по итогам 2025 года компания зафиксировала убытки в размере 15 тысяч рублей.

Путин захватил активы Nestle и Auchan в России — последние новости

Напомним, Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российских активов Nestlé и Auchan. Это означает, что власти РФ фактически забрали под свой контроль доли этих иностранных компаний в их местных подразделениях.

Согласно документу, имущество перешло компании «Л.Е.В. Менеджмент». Это малоизвестная фирма, созданная в Москве в 2024 году.

Кстати, результаты парламентских выборов в России вряд ли станут неожиданностью, поскольку Кремль фактически превратил голосование в процедуру без реальной политической конкуренции.

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