Путин заканчивает 2022 год позорными потерями и провалами — Newsweek

Российский диктатор впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференцию в конце года.

Планы президента России Владимира Путина на 2022 год пошли не так, как он ожидал, и год закончился еще большими неудачами для диктатора. Одним из примеров провала Путина является саммит Организации Договора о коллективной безопасности в конце ноября, на котором собрались шесть бывших советских республик. Армения выступила принимающей стороной встречи и премьер-министр страны Никол Пашинян открыто отказался подписать декларацию саммита. Пашинян даже отошел от Путина во время группового фото лидеров ОДКБ.

Об этом пишет Newsweek.

Этот потенциальный разрыв с союзниками возникает, поскольку, как сообщается, все больше людей в России подвергают сомнению войну против Украины.

Как пишет издание, когда Путин приступил к вторжению в конце февраля, аналитики ожидали, что его силы обеспечат скорую победу, однако с помощью поставок от союзников Украина удивила Россию своей армией и нанесла Путину многочисленные поражения на поле боя.

Когда год близился к концу, Путин дал еще один потенциальный признак того, насколько плохо идет война для России, когда он отменил свою ежегодную пресс-конференцию в конце года. Отмена мероприятия – впервые за 10 лет – привела к предположениям, что лидер не хочет отвечать на вопросы журналистов об Украине и войне.

Российский президент Путин "кажется более изолированным, чем когда-либо", поскольку многие представители российской элиты недовольны направлением войны. Говорят, что элита разделилась на тех, кто поддерживает эскалацию против Украины, и тех, кто предпочитает, чтобы Путин прекратил нападение.

Хотя Путин все еще пользуется поддержкой Беларуси и Ирана, другие лидеры, традиционно сотрудничающие с Россией, выражают свое недовольство войной.

Следующим тревожным моментом для Путина СМИ называют тот факт, что премьер-министр Индии Нарендра Моди написал статью для российской газеты Коммерсантъ, в которой призывал к прекращению войн. Моди особенно критиковал борьбу за "территории или ресурсы".

Лидер Китая Си Цзиньпин также заявил, что у него есть "вопросы и опасения" по поводу войны.

"Китаю эта война не нравится. Я думаю, что есть много способов, которыми она подрывает экономические планы Китая... Путин не знает, как выиграть войну, но точно знает, как сохранить контроль в Москве" — заявил Майкл Киммейдж, профессор истории Католический Университет Америки и бывший член отдела политического планирования госсекретаря.

Путин и война против Украины

Как пишет издание The Washington Post, диктатор Владимир Путин подошел к 23-летию своего режима в максимальной внешней и внутренней изоляции. Произошла она на фоне краха после десяти месяцев войны против Украины.

Российский политолог Аббас Галлямов подтверждает информацию западных медиа о том, что диктатору РФ Владимиру Путину не предоставляют действительно правдивую информацию о ситуации на фронтах. Мол, это явилось результатом его собственного поведения.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко говорит, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин заинтересованы в размещении тактического ядерного оружия на территории страны-сателлита РФ.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью ТСН.ua рассказал, что США дали понять президенту России Владимиру Путину, что он может быть физически ликвидирован в случае решения применить ядерное оружие в войне с Украиной.

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