Путин заключил тайное соглашение с ХАМАСом: на что надеется диктатор

Израильские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин мог заключить с боевиками ХАМАС соглашение.

Путин, вероятно, договорился с боевиками ХАМАСа об освобождении заложников российского происхождения в обмен на поставки оружия из РФ в Газу.

Какую выгоду диктатор видит в этом объяснил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в комментарии 24 каналу.

Поговаривают, что именно из-за заключения этого соглашения состоялся визит боевиков ХАМАС в Москву 26 октября. Однако обмен оружия на людей Путин делает не потому, что заботится о своих гражданах, уверен журналист.

"Граждане ему, конечно же, не нужны. Но ему нужно поддерживать уровень напряженности на Ближнем Востоке. Не случайно, что ХАМАС первый зарубежный визит совершил в Москву, а не в Иран, Турцию или другие страны. Приехали к "старшему террористическому брату", – отметил Игорь Яковенко.

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По словам журналиста, финансирование палестинских боевиков происходит из Катара, а оружие поставляет Иран. Но именно Россия является главной "крышей" террористической группировки.

"Речь идет об оружии и о том, чтобы продолжать сопротивление. Потому что Путина крайне не устраивает уничтожение ХАМАС, которым занимается Израиль. Поэтому все силы, чтобы предотвратить это, Путин сейчас на это будет бросать", — убежден журналист.

Если ХАМАС будет нуждаться в материальной, дипломатической или военной помощи – Россия их обеспечит. Только бы война на Ближнем Востоке не закончилась сейчас, а Сектор Газы не был очищен от террористов.

Следует отметить, что перед началом вторжения ХАМАСа ситуация между Израилем и Сектором Газа была нормирована, насколько это возможно. В частности, Иерусалим выдавал разрешения на работу палестинцев в своей стране и они мирно находились в Израиле.

Кроме того, Израиль и Саудовская Аравия, испокон веков враждующие, должны были заключить определенные соглашения, которые изменили бы ситуацию на Ближнем Востоке.

"Эти два процесса ХАМАС своей террористической атакой прервал. Им это удалось, и Ближний Восток отбросили на многие годы от нормализации. Задача Путина – удержать Ближний Восток в этом состоянии. Это единственная надежда Путина", – объяснил Яковенко.

Реакция Путина на войну в Израиле

После начала погромов в Израиле россияне заявили, что не считают боевиков ХАМАС террористами. Более того, на днях делегация ХАМАСа приехала в Москву. Визит террористов назвали дружеским. Он стал первым с начала новой войны в Секторе Газа.

Пресссекретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал визит. По его словам, Россия считает необходимым поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

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