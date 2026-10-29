Экономика РФ / © ТСН

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Масштабное вторжение в Украину наносит сокрушительный удар по государственным финансам РФ. Чтобы покрыть астрономические расходы на армию и удержать свой режим, Владимир Путин вынужден выжимать максимум из экономики, которая все больше превращается в военную.

В то же время гражданские нужды страны и благосостояние граждан отодвинуты на задний план, сообщает издание The Independent.

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К проекту государственного бюджета России на 2027–2029 годы прилагается целый ряд новых налоговых изъятий. Если в прошлом году Кремль действовал веерно — повышал НДС и привлекал к его уплате малый бизнес, то в этот раз целевой удар заранее рассчитан на новые категории: горнодобывающие компании и более богатые граждане, имеющие доходы от инвестиций, продажи недвижимости и банковских депозитов.

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Дефицит раздувается из-за военных аппетитов

Главная причина рыскания по карманам — бюджетный дефицит, сильно опередивший прогнозы. Щедрые военные расходы столкнулись с безжизненным экономическим ростом, санкциями, заоблачными процентными ставками для невоенного бизнеса, дефицитом рабочих рук и результативными ударами украинских дронов по российским НПЗ и нефтяным терминалам.

По данным KSE (Киевской школы экономики), дефицит российского бюджета на август достиг 5,8 трлн рублей ($72 млрд) — это почти на 50% больше, чем в прошлом, и уже превышает даже скорректированный плановый показатель.

Новые поборы: от добычи золота до заграничных посылок

Среди новых инициатив правительства РФ:

Налог на сверхприбыль (20–30%) для горнодобывающего сектора (добыча железной руды, никеля, золота).

Повышение ставок налога (до 13–22%) на доходы от процентов по вкладам, дивидендам и продаже имущества.

Введение НДС в размере 22% и дополнительного сбора на зарубежные товары стоимостью до 200 евро, купленные в интернет-магазинах.

35% налога на дивиденды, выплачиваемые на спецсчета инвесторам из «недружественных стран».

Кроме официальных налогов, россиян и иностранный бизнес грабят вручную. Недавно российскую дочернюю компанию немецкого ритейлера Metro фактически отобрали под временное управление и принудительно изъяли 1 миллиард рублей ($12 млн) на так называемый фонд помощи армии РФ Все для победы — на закупку средств связи, дронов и авто для оккупантов. В немецкой штаб-квартире Metro от этой «пожертвования» открестились.

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Экономика на игле военных расходов

Аналитики отмечают: РФ пока не грозит немедленный финансовый крах, но речь идет о долгосрочном обнищании населения и деградации экономики.

«Бюджет перешел в фазу, когда он в первую очередь финансирует армию и военную операцию, — объясняет Крис Вифер, руководитель консалтинговой компании Macro-Advisory. — Положительный рост показывают только связанные с оборонкой отрасли, тогда как остальная экономика едва выживает или вообще приходит в упадок».

Подушка безопасности Кремля быстро тает. Ликвидные активы Фонда национального благосостояния (юани и золото) сократились до 1,7% ВВП. Заимствования внутри страны усложнены, а зарубежные рынки капитала закрыты из-за санкций. Как резюмируют специалисты KSE, хрупкая финансовая стабильность РФ может мгновенно рухнуть в случае любого внешнего шока — например, падения мировых цен на нефть.

Ранее мы писали о том, что война разоряет бюджет России: расходы Кремля взлетели на 14,5%, а дефицит почти удвоился. Рост расходов на войну против Украины и сокращение доходов усугубляют бюджетный дефицит, который уже составляет 5,19 трлн рублей.

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