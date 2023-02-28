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Путин запретил россиянам употреблять иностранные слова

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1912
Время на прочтение
2 мин
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Путин запретил россиянам употреблять иностранные слова

Фото: Associated Press

Исключения составляют иностранные слова, не имеющие общеупотребительных аналогов в русском языке.

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отдельных сферах запрещается употреблять иностранные слова.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Россиянам запретили употреблять слова и выражения, "не соответствующие нормам литературного русского языка, включая нецензурную брань". Также запрещено использовать слова иностранного происхождения, имеющие альтернативу в русском языке.

Исключения составляют иностранные слова, не имеющие общеупотребительных аналогов в русском языке. Список иностранных слов, не имеющих аналогов, приведут в специальных словарях. Утверждать словари и справочники российское правительство.

Отметим, что такое решение вызвало волну шуток в Сети. Ведь, например, слова "демократия", "президент" – иноязычного происхождения. Даже слово "Россия" – греческое (Ρωσία), именно так греки когда-то называли Русь. Это слово позаимствовал Петр I для названия своего государства, которое раньше называли "Московия".

Ранее сообщалось, что Путин вместе с Кабаевой, которую называют его любовницей, живут в резиденции на Валдае и тратят деньги из "общака" в окружение диктатора.

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Дата публикации
Просмотры
1912
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