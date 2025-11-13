Путин запугивает Европу - Зеленский объяснил, зачем диктатор РФ провоцирует НАТО

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал кампанию устрашения Европейского Союза. По его словам, недавние провокации с беспилотниками и истребителями в воздушном пространстве НАТО имели целью повлиять на союзников Украины.

Об этом он рассказал Bloomberg.

"Я думаю, он их напугал — это была его цель, и он ее достиг. Это было психологическое устрашение, несомненно", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что такие действия Кремля привели к тому, что некоторые лидеры европейских стран стали более осторожно относиться к передаче систем ПВО Украине.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия должна заплатить за войну, развязавшуюся против Украины. Он отметил, что средства из замороженных российских активов должны использоваться для усиления украинской обороны.

"Россия должна заплатить за эту войну", - заявил Зеленский. - "Деньги из замороженных активов помогут Украине закупить больше систем ПВО в США и Европе, а также профинансировать производство беспилотников для ударов по российским целям".

Зеленский предположил, что президент США Дональд Трамп мог бы послать "хороший сигнал" европейским лидерам, воспользовавшись замороженными российскими активами в США:

"Трамп имеет пять миллиардов активов, возможно, он решит потратить эти деньги - это поможет", - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, предыдущие действия США, в том числе энергетические санкции, уже побудили европейских партнеров принимать важные решения, и такое сотрудничество должно продолжаться.

Мы ранее информировали, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают настаивать на дипломатическом пути разрешения конфликта в Украине, призывая Россию к прямым переговорам.