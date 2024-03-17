Путин запугивает, однако сам боится войны с НАТО: в Европе объяснили, зачем диктатор "сеет страх" на Западе

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что глава Кремля Владимир Путин боится войны с НАТО, хотя и пытается запугать западные общества. Так он стремится умерить их действия.

Об этом она сказала в интервью BBC.

По ее словам, хотя Путин хорошо умеет "сеять страх", угрожая ядерной войной уже длительное время, это только слова.

"Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, то он усугубляет эти страхи. После этого наша общественность хочет удержаться в своих действиях", — сказала Каллас.

Премьер Эстонии считает, что это своеобразная ловушка самосдерживания, потому что "если мы боимся, то мы начинаем сдерживать себя, а это именно то, к чему стремится Путин".

"Мы тоже должны задуматься над тем, чего боится Путин. А он действительно боится войны с НАТО. Он не хочет этого. Конечно, мы тоже этого не хотим", – добавила она.

Напомним, Кая Каллас ранее не стала гарантировать, что армия ее страны не будут направлены в Украину. Мол, принятие этого решения не в его компетенции.

Тем временем Литва поддержала отправку своих войск в Украину. Лидер страны Гитанас Науседа призвал Запад прекратить "рисовать красные линии".

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