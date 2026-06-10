Путин запускает новую волну репрессий: что грозит россиянам, критикующим войну

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество граждан РФ, выехавших за пределы страны-агрессора, за действия, которые якобы направлены «против интересов Российской Федерации».

Об этом сообщает The Moscow Times.

Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

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В перечень действий, которые могут трактоваться как такие правонарушения, отнесены, в частности, «дискредитация» российской армии, призывы к введению санкций против РФ, пропаганда «нацизма», распространение «экстремистских материалов», нарушение порядка деятельности «иностранного агента», а также неуплата штрафов за подобные действия.

Закон также позволяет арестовывать имущество и средства на банковских счетах без привязки к размеру штрафа.

Чтобы обеспечить наказание российских эмигрантов, которые выражают свое несогласие с политикой Кремля, предлагается арестовывать их имущество в качестве обеспечительной меры уже на стадии составления протокола. Решение об этом должен принимать суд.

В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на реагирование на деятельность российских «релокантов», которые якобы действуют против интересов РФ, и на «прекращение» призывов относительно территориальной целостности и конституционного устройства страны.

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Напомним, в Кремле пытаются манипулировать российскими медиа, требуя «меньше писать» о запретах, ограничениях и штрафах. В то же время СМИ разрешено освещать решения российского правительства «по отмене запретов».

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